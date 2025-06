Golf, 82° Open d’Italia: inizia lo show all’Argentario Golf Club

La Rolex Pro Am, vinta dal team dello spagnolo Jorge Campillo, ha anticipato lo show dell’82° Open d’Italia, che inizierà domani 26 giugno e si concluderà domenica 29 sul percorso dell’Argentario Golf Club di Monte Argentario (Grosseto), uno degli eventi più attesi nel calendario del DP World Tour, il massimo circuito continentale, che celebra i 100 anni dalla nascita.

La Rolex Pro-Am - La squadra di Jorge Campillo, con i dilettanti Gian Luca Baldini, Fabio Ustignani e Simone Santovito, si è imposta con “meno 30” nella gara che tradizionalmente apre il torneo. Ha superato la formazione dell’altro iberico Rafa Cabrera Bello, con Mirco Caretti, Giovanni Dosso e Rocco Forte, seconda con “meno 28”. In terza posizione con “meno 24” la compagine di Filippo Celli, con Diego Antonelli, Nicolò Vicini e Mauro Botticelli, che ha preceduto per il miglior punteggio sulle ultime buche il team di Andrea Pavan, con Roberto Curà, Angelo Pizzaferri e Beatrice Tamburi e dell’inglese Jordan Smith con Francesco Rocca, Antonio Di Carlo e Matteo Dore. A testimonianza della forza inclusiva del golf sono scesi in campo i giocatori azzurri paralimpici: Andrea Plachesi, Vittorio Cascino e l’atleta non vedente Alessandro Fava, condotti dal belga Nicolas Colsaerts, mentre Tommaso Perrino, Ambassador della FIG, ha guidato la squadra formata da Giulio Bazzi, Stefano Guarducci e Simone Di Tommaso.

Il field - Saliranno sul tee di partenza 156 concorrenti (19 italiani) tra i quali 11 tra i primi 20 della Race to Dubai (ordine di merito) compresi cinque in top ten: l’inglese John Parry (quarto), il norvegese Kristoffer Reitan (sesto), il neozelandese Daniel Hillier (ottavo), il francese Martin Couvra (nono) e il sudafricano Shaun Norris (decimo). Saranno tra i favoriti in un contesto in cui difende il titolo il tedesco Marcel Siem, 44enne di Mettmann, sei successi sul circuito, l’ultimo lo scorso anno proprio all’Adriatic Golf Club di Cervia, in Emilia-Romagna, uno sull’HotelPlanner Tour e uno nella World Cup nel 2006 insieme a Bernhard Langer.

Parteciperanno complessivamente 15 vincitori stagionali. Oltre ai citati Parry, Reitan e Couvra ricordiamo, tra gli altri, gli spagnoli Eugenio Chacarra, con esperienza sulla LIV Golf, e Alejandro Del Rey, l’inglese Marco Penge, l’americano Ryggs Johnston e gli scozzesi Calum Hill e Connor Syme. Altri possibili protagonisti il giapponese Keita Nakajima, il sudafricano Jayden Schaper, l’inglese Jordan Smith, lo scozzese Ewen Ferguson, gli iberici Nacho Elvira e Angel Ayora e gli statunitensi John Catlin, numero 1 dell’Asian Tour 2024 con due vittorie e anche lui membro della Superlega araba, Brandon Wu e Troy Merritt, entrambi giocatori del PGA Tour. Cinque i past winner: oltre a Siem, l’inglese Ross McGowan (2020), l’austriaco Bernd Wiesberger (2019), lo svedese Rikard Karlberg (2015) e lo spagnolo Gonzalo Fernandez-Castano (2007 e 2012).

L’Open d’Italia è il quinto dei sei eventi denominati European Swing, con classifica speciale che premierà il vincitore con 200.000 dollari (attuale leader Reitan) consentendogli inoltre di partecipare a tutte le gare “Back 9” e al Genesis Scottish Open (Rolex Series, 10-13 luglio a North Berwick).

Gli azzurri - Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Andrea Pavan e Francesco Laporta guideranno lil gruppo azzurro dove vi sono tanti altri giocatori in grado di ben figurare. A iniziare da Renato Paratore, due exploit in stagione sull’HotelPlanner Tour, che con un terzo tornerebbe immediatamente sul DP World Tour, dove ha già vinto due volte, per proseguire con Gregorio De Leo, Filippo Celli e Lorenzo Scalise. Con loro Jacopo Vecchi Fossa e Andrea Romano, che si sono appena imposti in eventi dell’Alps Tour, oltre ad alcuni giovani interessanti che sicuramente faranno un’esperienza formativa.

Renato Paratore dichiara: “Sono molto felice di giocare su un campo che conosco bene, quasi la mia seconda casa. E’ un evento a cui tenevo partecipare anche se al momento sono impegnato sull’HotelPlaner Tour. E’ il 14° Open che disputo e ci arrivo in forma dopo le due vittorie che mi hanno dato fiducia. Mi godrò ogni momento, sperando di esprimermi come nelle mie possibilità. Sto lavorando con Alberto Binaghi su tutti gli aspetti del gioco, tecnico, in particolare su quello lungo, ma anche mentale e fisico da cui dipende molto la continuità di rendimento”.

Edoardo Molinari dichiara: “E’ sempre bello partecipare all’Open d’Italia. Ritengo il percorso giusto per il torneo, dove useremo di meno il driver, rispetto al solito, con green piccoli e delicati. Sicuramente un buon test per tutti. Mi sono espresso abbastanza bene dopo il lungo stop per l’intervento al polso, specie da tee a green. Il mio tempo si divide tra il gioco e il ruolo di vice capitano del Team Europe di Ryder Cup, molto gratificante, ma riesco a gestirmi al meglio. Non so se qualcuno dei giocatori in campo questa settimana potrà essere nella squadra a settembre, ma sicuramente ci sono dei giovani interessanti e noi lavoriamo anche per il futuro. Senza dimenticare che stiamo seguendo un paio di elementi che potrebbero essere la nuova sorpresa, come successo con lo svedese Ludvig Aberg a Roma”.

Guido Migliozzi dichiara: “Il 2025 è iniziato bene, poi ho incontrato delle difficoltà e non sono stato ripagato di tutto il lavoro fatto. Sono però sempre fiducioso, mi piace lavorare e approfondire tutto nei minimi dettagli. Ho intrapreso da poco una nuova strada e adesso cerco quella costanza che non ho mai avuto. Il campo dell’Argentario Golf Club è bellissimo, piacevole da giocare, tra green piccoli, fairway tosti, con il vento può che rappresentare una insidia se non si legge bene il momento. Qui si sta bene, si respira aria di mare e tutti i giocatori sono contenti. Sarebbe ovviamente molto bello vincere l’Open, servirebbe a darmi una spinta per il resto dell’anno”.

Marcel Siem dichiara: "L'Open d'Italia è da anni uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Anche in questa edizione la location è fantastica e il percorso di gara è molto stimolante. Voglio concentrarmi sul mio gioco e provare a trarre il massimo dalla mia prestazione. Non è mai facile confermarsi campioni quando si arriva con la pressione da detentori del titolo. Anche statisticamente è molto raro che nell'albo d'oro di un torneo ci sia per due anni consecutivi lo stesso giocatore".

Formula e montepremi – La competizione si disputerà sulla distanza di 72 buche, 18 al giorno, con taglio dopo 36 che lascerà in gara i migliori 65 classificati (e i pari merito al 65° posto). Il montepremi è di 3.000.000 di dollari, di cui 552.500 andranno al vincitore.

In palio due posti per il The Open, il Major più antico al mondo. Nel Villaggio Commerciale, la Claret Jug – I migliori due classificati, se non già qualificati, si conquisteranno un posto nel field del The Open (17-20 luglio a Portrush, in Irlanda del Nord), il Major più antico al mondo (la prima edizione si giocò nel 1860) vinto, peraltro, nel 2018 da Francesco Molinari. Nel Villaggio Commerciale, a disposizione per foto e selfie, anche la celebre Claret Jug, storica brocca d’argento realizzata nel 1872, tra i riconoscimenti più ambiti da ogni campione di golf.

Il torneo in diretta su Sky Sport – La competizione verrà trasmessa in diretta su Sky Sport Golf (canale 206) e in streaming su NOW. La copertura del torneo sarà integrale. Questi gli orari: giovedì 26 e venerdì 27 giugno dalle 13:30 alle 18:30. Sabato 28 dalle 12:30 alle 17:00 e domenica 29 dalle 12:00 alle 17:00. Sono in programma, inoltre, aggiornamenti, highlights e collegamenti con ospiti su Sky Sport 24.

Il premio Memorial Franco Chimenti – Il miglior giovane classificato (nato dal 1° gennaio 2000 in poi) dell’Open d’Italia riceverà un premio di 25.000 euro e un riconoscimento golfistico internazionale rappresentato da un trofeo e, più precisamente, da una opera d’arte realizzata dall’artista Pietro Ruffo. È questa l’iniziativa della Fondazione Franco Chimenti, per proseguire nel solco tracciato dal Professor Franco Chimenti, storico Presidente della Federazione Italiana Golf, che nei suoi 22 anni alla guida del movimento ha sempre creduto nei giovani, presente e futuro anche di questo sport.

Un evento sempre più “Open”. L’ingresso è libero – L’ingresso, per l’82° Open d’Italia, è libero. Necessaria la prenotazione su www.openditaliagolf.eu

Prove di golf gratuite con i maestri PGAI e US Kids Italy – All’ingresso del Villaggio Commerciale, da giovedì a domenica, dalle ore 9:00 alle 18:00, i maestri della PGAI saranno a disposizione per far provare il golf a tutti coloro che vorranno vivere l’emozione del primo swing. Per i più piccoli lo staff di US Kids Italy proporrà giochi, sfide e contest con l’obiettivo di far scoprire la magia di uno sport per tutte le età.

Scende in campo anche la prevenzione: screening gratuiti con l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri – Dal 27 al 29 giugno all’Argentario Golf Club l’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri (ANMCO) metterà a disposizione del pubblico degli screening cardiologici gratuiti. Questi gli orari: venerdì 27 e sabato 28 dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 14:30 alle 18:00. Domenica 29 dalle 10:00 alle 14:00.

Informazioni per gli spettatori – Per accedere all’82° Open d’Italia, sarà obbligatorio registrarsi sul portale accrediti, nella home page del sito www.openditaliagolf.eu.

Il QR code, ricevuto tramite e-mail a seguito della registrazione, verrà controllato al Welcome Point. Il parcheggio per gli spettatori, ubicato sulla S.P. 161 a circa 1.5 km dall’Argentario Golf Club, sarà gratuito e aperto dalle ore 7:00 alle 19:00. Inoltre, sarà disponibile un servizio navette gratuito da e per: Porto Santo Stefano, Orbetello, Porto Ercole, a partire da giovedì 26 e fino a domenica 29 giugno. Per moto e biciclette sarà altresì disponibile un parcheggio gratuito a pochi metri dall’ingresso della manifestazione.

Gli eventi extra gara - Numerosi gli eventi degli sponsor nel Villaggio Ospitalità e le attività per il pubblico previste nel Villaggio commerciale, ecco il programma della settimana. Giovedì 26 giugno, alle ore 17:30 (Media Center) firma del Protocollo FIG-ANMCO - Associazione Nazionale Medici Cardiologici Ospedalieri. Venerdì 27 giugno, alle ore 11:00 (Tenda FIG Villaggio Ospitalità) Consegna attestato Certificazione ISO 20121; alle ore 12:00 (Media Center) Presentazione della Fondazione Franco Chimenti; alle ore 16:00 (Media Center) Consegna Pallina d’oro AIGG a Francesco Laporta. Sabato 28 giugno alle ore 11:30 (Media Center) Presentazione Campagna Comunicazione FIG; alle ore 12:30 (Media Center) Premiazione Circoli “Impegnati nel Verde”; alle ore 17:00 (Lounge Infront Villaggio Ospitalità) Presentazione La Dolce Vita Orient Express. Domenica 29 giugno, alle ore 14:00 Golf Clinic per i vincitori della Road to Italian Open con Roberto Zappa, Direttore Tecnico Squadre Nazionali FIG.

L’Argentario Golf Club – L’Argentario Golf Club vanta 18 buche panoramiche per un totale di 6.218 metri. Il campo si trova in un’area naturale protetta a cinque minuti dalla Riserva Naturale Duna Feniglia. La Laguna di Orbetello, il mare e i pendii di Monte Argentario offrono un panorama di straordinaria bellezza e creano un microclima che consente di giocare a golf in qualsiasi periodo dell’anno. Il percorso è certificato “Agri Cert” bio eco-compatibile e tutti i prodotti usati per la sua manutenzione sono totalmente naturali.

I Partner dell’82° Open d’Italia – L’82° Open d’Italia ha come Partner Istituzionali: Ministero del Turismo, Ministro per lo Sport e i Giovani, Enit e Regione Toscana. E il supporto di: Rolex (Main Sponsor); Fideuram Intesa SanPaolo Private Banking (Official Bank); Enel (Official Sponsor); Kappa (Technical Sponsor); Technogym (Official Training Partner); Mercedes-Benz (Official Car); Poste Assicura, Acqua San Bernardo, Caffè Vergnano, Allegrini, Titleist, Sharp (Official Supplier); La Dolce Vita Orient Express, Tramonto Beach (Special Partner); Gazzetta dello Sport e RTL 102.5 (Media Partner). E il patrocinio di: Comune di Monte Argentario, Comune di Orbetello, CONI e Argentario Golf & Wellness Resort. Official advisor: Infront Italy.