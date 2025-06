Mertens dice addio al calcio: "Giocherò l'ultima partita con Hamsik, non vedo l'ora"

Dries Mertens lascia il mondo del calcio. A 38 anni, l'attaccante belga, ex Napoli e Galatasaray, ha deciso di appendere le scarpe al chiodo.

Ad annunciarlo, quasi involontariamente, è stato lui stesso, in un videomessaggio sui social al suo ex compagno di squadra Marek Hamsik: “Non vedo l’ora di giocare l’ultima partita con te. Ho smesso col calcio ma metterò le scarpette un’ultima volta per te. Sarai sempre il mio capitano, il più forte con cui ho giocato. Un saluto da Napoli”.

Dunque, il miglior attaccante del club partenopeo (ha segnato 148 gol in nove stagioni, dal 2013 al 2022) dovrebbe partecipare alla partita d'addio di Hamsik, in programma a Bratislava il prossimo 5 luglio.