Torino: controlli alto impatto della Polizia a Barriera Milano, due arresti

Continuano i servizi di controllo straordinario del territorio ad “Alto Impatto” del Commissariato di P.S. Barriera Milano svolti con l’ausilio del personale dell’U.P.G.S.P, dell’unità cinofila, degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte.In particolare, ieri sera l’attività si è concentrata nell’area di via Cigna, in prossimità dello stabilimento in disuso “Fercam ex Gondrand” ed è stata mirata al contrasto del degrado urbano e alla prevenzione di attività illecite come lo spaccio di sostanze stupefacenti.Proprio nel controllo di un’autovettura con a bordo alcuni soggetti, è stato individuato un cittadino straniero che nascondeva addosso 17 frammenti di crack, venendo pertanto tratto in arresto.In via Aosta, invece, i poliziotti notavano un 33enne senegalese affrettare il passo alla vista della divise e tentare di rifugiarsi in un minimarket. Sottoposto a verifiche, l’uomo è risultato ricercato, in quanto colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, dovendo espiare la pena di 1 anno, 4 mesi e 24 giorni di reclusione, quale cumulo pena per plurime violazioni in materia di stupefacenti.5 gli esercizi commerciali controllati, per la verifica delle prescrizioni e del rispetto delle norme di igiene e di quelle concernenti la regolarizzazione del lavoratori, 3 sale scommesse e due bar.Complessivamente l’attività di ieri pomeriggio ha dunque consentito l’arresto di due persone, l’identificazione di 98 persone, il controllo di 24 veicoli, il controllo di 5 esercizi commerciali.