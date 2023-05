Torino: controlli della Polizia a Barriera Milano, un arresto

Nel pomeriggio di martedì, personale del Commissariato di P.S. Barriera Milano con la collaborazione di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte di unità cinofile dell’Upgsp, ha effettuato un servizio di controllo straordinario nel quartiere. In particolare l’attenzione degli operatori è caduta su Largo Giulio Cesare, via Montanaro, corso Palermo e vie limitrofe.Complessivamente sono state controllate 109 persone. Sono stati anche effettuati posti di controllo in via Cigna e via Botticelli, 16 i veicoli controllati nel corso di tale attività. In questo contesto un automobilista è stata sanzionato per violazioni al codice della strada, nello specifico mancata precedenza e utilizzo del telefonino alla guida.Nel corso del servizio sono stati anche controllati 6 commerciali: 3 sale scommesse; 2 bar e 1 minimarket. In una sala scommesse di corso Giulio Cesare, ubicata pressi in un’area spesso interessata da fenomeni illeciti, una persona è stata sanzionata amministrativamente per il possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente.In un bar di via Pergolesi, invece, in passato già chiuso ai sensi dell’art. 100 Tulps, è stato rintracciato un cittadino straniero inottemperante a un decreto di espulsione, motivo per il quale l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per la violazione delle norme in materia di immigrazione.In una sala scommesse di corso Novara, invece, gli agenti hanno arrestato un cittadino senegalese colpito da un ordine di carcerazione che doveva espiare una pena di un anno e tre mesi per reati in materia di stupefacenti.I controlli continueranno con cadenza regolare.