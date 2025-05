Trasporti: domani sciopero nazionale del personale ferroviario, sarà un mese di disagi per i viaggiatori

E' in programma per domani, dalle 9 alle 17, uno sciopero nazionale di 8 ore del personale ferroviario e degli appalti ferroviari.

La mobilitazione è dovuta al "mancato raggiungimento degli accordi per il rinnovo del Ccnl mobilità attività ferroviarie e per il rinnovo del contratto aziendale del Gruppo Fs, entrambi scaduti il 31 dicembre 2023", fanno sapere, in una nota congiunta, Filt Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.

"I treni possono subire cancellazioni o variazioni", fa sapere Trenitalia, sul suo sito web.

"La mobilitazione - precisano i Sindacati - si rende necessaria in quanto, sebbene nel corso del negoziato si siano fatti significativi passi in avanti, non si è ancora trovato un punto di mediazione coerente con le richieste delle organizzazioni sindacali". "Sollecitiamo - continuano- le controparti ad attivare una no-stop già a partire dalle 18 dello stesso 6 maggio in quanto è urgente dare una risposta coerente in termini di salario, normativa e welfare ai circa 100mila lavoratori e lavoratrici a cui si applicano i due contratti. Lo sciopero rappresenta un atto di responsabilità e determinazione per difendere la dignità del lavoro, la sicurezza e il futuro del settore ferroviario italiano".

Il Mit, concludono, "ci ha convocato lunedì 5 maggio e in quella sede affronteremo oltre alle questioni all'ordine del giorno come sciopero e contratto anche temi irrisolti come le aggressioni al personale e il dumping contrattuale in quanto una serie di imprese ferroviarie si ostina a non applicare il Ccnl mobilità attività ferroviarie".

"Dalle ore 9:01 alle ore 17:00 di martedì 6 maggio 2025, i treni possono subire cancellazioni o variazioni, per uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord. I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce e fino alle ore 24 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali. In alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti. Informazioni su collegamenti e servizi anche attraverso l'app Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito trenitalia.com, il sito www.trenord.it o tramite l’App di Trenord, sito trenitaliatper.it, il numero verde gratuito 800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e presso il personale di Assistenza Clienti", ha fatto sapere Trenitalia, in una nota pubblicata sul suo sito web.

Per il mese di maggio, comunque, si prevedono moltissimi disagi per i viaggiatori, con una trentina di scioperi a livello locale e nazionale, che coinvolgono ferrovie, aeroporti e trasporto pubblico locale, come si evince dal sito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Oggi è in programma una mobilitazione di 8 ore proclamato dal personale settore funicolari della società Anm di Napoli e da Uilt-Uil, e di 4 ore per i lavoratori della Soc. Autolinee toscane provincia di Prato, proclamato da Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal.

Domani ci sarà lo sciopero nazionale, mentre mercoledì, in Abruzzo, si fermerà per 4 ore il personale della società Tua aderente a Filt-Cgil/Fit-Cisl/Uilt-Uil/Faisa-Cisal, Sempre mercoledì, in Lombardia, si fermerà il personale della Autoguidovie delle province di Milano, Pavia, Cremona, Monza e Brianza aderente a Usb lavoro privato.

Giovedì 8 maggio, si fermerà per 4 ore il personale della Sitaf (la Società concessionaria dell'autostrada A32 Torino-Bardonecchia, ndr) aderente alla Filt Cgil.

Il 9, però, sarà un'altra giornata di passione a livello nazionale, con lo sciopero di 4 ore dei lavoratori del comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti e del personale di Swissport Italia a Milano Linate, indetti entrambi da Cub Trasporti. Si fermeranno per 4 ore anche i lavoratorii delle aziende handling associate Assohandlers, operanti, operanti nei sedimi aeroportuali italiani, aderenti alla Filt-Cgil. Flai trasporti e servizi ha proclamato lo stop di 4 ore dei lavoratori dipendenti dell'Aviation services all'aeroporto di Venezia. Il trasporto pubblico sciopererà anche a Brescia (4 ore) e Catania (24 ore) sotto le sigle Orsa, Cobas e Cub.

L'11 maggio, invece, ci sarà uno sciopero di 24 ore dei macchinisti, capitreno e coordinatori mobilità della società Eav di Napoli, indetto dall'Orsa, mentre il 13 sciopereranno i lavoratori di Busitalia Sita Nord regione Umbria aderenti a Usb Lavoro Privato, che incroceranno le braccia per 24 ore.

Disagi anche il 17 maggio, per lo sciopero nazionale di 23 ore dei lavoratori del settore ferroviario e trasporto merci su rotaia indetto da Cub trasporti e Usb lavoro privato. Lo stesso giorno, e sempre per 23 ore, si fermerà anche il personale di Trenitalia direzione business regionale Piemonte e Valle d'Aosta, per una mobilitazione indetta dall'Orsa. Braccia incrociate anche per il personale dell'Amt di Genova, che si ferma per 24 ore per uno sciopero indetto dall'Ugl.

Il 19, invece, sciopereranno per 24 ore i dipendenti dell'Atm di Messina, per una mobilitazione indetta da Fit-Cisl, Faisa-Cisal e Orsa trasporti. Il 20, invece, sarà la volta dello sciopero di 24 ore del personale viaggiante trasporto merci su ferro della Gts rail (indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl ferrovieri e Fast-Confsal) e dello stop di 4 ore dei lavoratori del Tpl in Molise (Filt/Fit/Ugl autoferro/Faisa-Cisal/Usb lavoro privato).

Il 23 maggio, invece, è in programma uno sciopero di 4 ore del personale control room divisione trasporto ferroviario della Eav di Napoli, indetto da Faisa Confail, mentre per il 27 è indetto dall'Orsa uno sciopero di 23 ore del personale Trenord in Lombardia. Il 30, infine, è previsto uno stop di 24 ore indetto da Faisa-Cisal per il personale dell'Ataf di Foggia.