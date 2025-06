Moda: all'asta la celeberrima borsa Birkin

La "it bag" per antonomasia sarà venduta all'asta da Sotheby's a Parigi. La celeberrima Birkin di Jane Birkin, che diede vita a quello che, poi, sarebbe diventato l'accessorio di moda più ambito sarà l'oggetto di punta della vendita Fashion Icons, che si terrà nella capitale francese il prossimo 10 luglio, durante la settimana dell'Haute Couture.

Realizzata da Hermés nel 1984, il prototipo di pelle nera, conosciuto oggi come The Original Birkin, ha gettato le basi per quella che, in seguito, sarebbe diventata la borsa più desiderata al mondo.

Caratterizzata da sette elementi di design unici che la distinguono dalle altre Birkin, la borsa sarà esposta da Sotheby's a New York da oggi al 12 giugno, dando la rara opportunità di ammirare dal vivo come nacque una leggenda prima della vendita all'asta.

Jane Birkin, morta nella sua casa parigina il 16 luglio del 2023, fu londinese di nascita e francese d'adozione, musa e compagna di Serge Gainsbourg, nonché icona di cinema, musica e moda. Sotheby's non ha svelato la stima della sua 'prima Birkin'.

Data l'unicità e l'importanza storica, il prezzo finale potrebbe andare ben oltre quello delle Birkin più rare e costose mai vendute: nel 2021, una Birkin nera in pelle Togo è stata venduta a 150 mila dollari, ma il record è stato battuto nel 2022, con un modello Himalaya con diamanti venduto per 450 mila dollari.

Molto più di una semplice borsa, la Birkin è diventata un' icona culturale senza tempo, presente in musica, cinema, televisione e arte. Proprio Jane Birkin portava la borsa con nonchalance, mettendoci dentro adesivi e oggetti personali. La Birkin è comparsa anche in un episodio di "Sex And The City", quando Samantha cerca di comprarne una, venendo, però, messa in una lista d'attesa di 5 anni. "It's not a bag, it's a Birkin": questa frase ha fatto il giro del mondo, facendo entrare la borsa nella cultura pop.

A differenza delle altre Birkin, i cui colori, materiali e dimensioni sono variabili, The Original Birkin è unica e va ben oltre le mode.

Commissionata esclusivamente per l'attrice e realizzata dall'allora Ceo di Hermès, Jean-Louis Dumas, in collaborazione con la stessa Birkin, l'Original Birkin è stata esposta per la prima volta in Europa l'autunno scorso, alle gallerie di Sotheby's a Parigi, e poi a Hong Kong. L'esposizione è stata un grandissimo successo, con un'affluenza che è andata ben oltre le aspettative.

Per Morgane Halimi, responsabile della divisione Handbags and Fashion di Sotheby's, "esistono momenti nella moda in cui un oggetto supera le tendenze e diventa leggenda. La Birkin Originale è uno di questi: vero e proprio unicorno nel mondo degli accessori che può essere paragonato a pezzi di eccezionale valore simbolico come il maglione Black Sheep di Lady Diana o la corona e il mantello di Freddie Mercury", che sono stati venduti, rispettivamente, a 14 milioni di dollari e a più di 800 mila dollari.