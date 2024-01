Trento: 42enne trovata senza vita in casa, trovate macchie di sangue sul letto

Una 42enne, Maria Antonietta Panico, è stata trovata morta nella sua abitazione, a Trento.Il decesso risalirebbe ad almeno due giorni fa. Il corpo della donna è stato trovato dall'ex marito, preoccupato perché lei non rispondeva alle telefonate. Sul luogo dell'omicidio si sono recati i Carabinieri, che stanno interrogando l'uomo.Per il momento le cause del decesso non sono note, ma per gli inquirenti, non è da escludere la pista del femminicidio.Il cadavere si trovava riverso sul letto, dove sono state trovate macchie di sangue. La scientifica sta setacciando l'appartamento, nel tentativo di trovare elementi biologici utili per le indagini.Nel 2018, la Panico, che tra pochi giorni avrebbe compiuto 43 anni, si era candidata alle Elezioni per la Provincia Autonoma di Trento, nella lista di Maurizio Fugatti, che risultò vincitore. Due anni dopo, nel 2020, cercò di entrare nel consiglio comunale, candidandosi con la lista civica che sosteneva Andrea Merler, candidato a Sindaco per il centrodestra.Nel caso in cui l'ipotesi degli inquirenti venga confermata, questo sarebbe il secondo femminicidio in Trentino-Alto Adige nel giro di pochi giorni: la scorsa settimana, a Montalbiano di Valfloriana, una 37enne, Ester Palmieri, è stata accoltellata a morte alla gola dall'ex compagno, il 45enne Igor Moser.