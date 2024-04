Turismo, Celano (Aq): 1400 visitatori a Pasqua per il Castello Piccolomini

Per il quinto anno di seguito, il Castello Piccolomini di Celano è uno dei musei più visitati in Abruzzo durante le vacanze pasquali. Lo ha reso noto la direttrice del Polo Museale, Marina Nuovo, precisando che gli ingressi sono stati 1407.Durante le vacanze pasquali dell'anno scorso, invece, gli ingressi erano stati 800. Certamente, il clima ha favorito le gite fuori porta, ma secondo il Sindaco Settimio Santilli, "questi numeri premiano la lungimiranza delle scelte strategiche dell'amministrazione comunale".Il Castello fu costruito verso il 1392 per volere del conte di Celano, Pietro Berardi, e i lavori terminarono nel 1463, sotto il nipote di Papa Pio II; Antonio Todeschini Piccolomini.Costruito inizialmente come struttura difensiva e poi trasformato in residenza per nobili, il Castello conserva un fascino dovuto alla fusione di forti elementi medievali e del Rinascimento.Cinque torri rotonde e undici a scudo interrompono le mura di cinta, mentre il fossato all'ingresso principale può essere attraversato su di un ponte levatoio.Il Castello ha una pianta rettangolare con 4 torri quadrate agli angoli, adornate con una merlatura di stile ghibellino. Nel cortile interno, al centro, è ancora visibile un pozzo-cisterna. Ora l'attenzione è tutta rivolta alla stagione estiva, ma il Comune è ottimista.