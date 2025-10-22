Turismo e innovazione digitale: Reggio Calabria aderisce al progetto europeo "Digitalize"

La Città di Reggio Calabria, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 125 dello 08/06/2023, ha aderito -in qualità di partner- alla candidatura della proposta progettuale “Digitalize”, relativa alla call del Programma Interreg Europe 2021-2027 - con capofila di Consorzio il Comune di Hévíz (Ungheria).

Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 180 del 07/10/2024, a seguito del processo di valutazione e approvazione della proposta progettuale, è stata dunque confermata l’adesione all’accordo di partenariato per l'implementazione del progetto.

Il Progetto Interreg “Digitalize”, “Enhancing Tourism Resilience through Digital Solutions”, coordinato dal Comune di Hévíz con partner istituzionali provenienti da otto Paesi europei (Italia, Lituania, Spagna, Portogallo, Romania, Germania, Paesi Bassi e Moldavia) punta a realizzare un riallineamento e un'ottimizzazione delle politiche regionali in tema di digitalizzazione e sostenibilità del turismo, favorendo l'uso di strumenti digitali per migliorare l'esperienza dei visitatori, attrarre nuovi target di turisti, promuovere l'innovazione e la sostenibilità nel settore turistico, contribuendo così allo sviluppo regionale e alla coesione territoriale.