Garda Trentino: la stampa internazionale alla scoperta della vela d’autunno

Si rafforzano le azioni per promuovere le “belle stagioni” in Trentino rivolte in particolare ai mercati di prossimità.
Giornalisti provenienti da diversi Paesi europei hanno partecipato in questi giorni a un viaggio stampa dedicato alla vela autunnale sul Garda Trentino, promosso da Trentino Marketing in collaborazione con l’APT Garda Dolomiti.
L’iniziativa rientra nel piano di promozione volto a consolidare l’immagine del Trentino come destinazione da vivere tutto l’anno, capace di proporre attività sportive e culturali di alto livello anche nei mesi non estivi.
Durante il press tour, gli ospiti hanno visitato i principali centri velici del territorio, riuniti nel Consorzio Garda Trentino Vela, incontrando istruttori, atleti e operatori turistici che contribuiscono a rendere possibile una stagione velica estesa grazie a infrastrutture di alto livello e condizioni climatiche favorevoli.
Il programma ha previsto anche l’accesso al dietro le quinte del Campionato europeo della classe velica RS Feva, un importante evento velico in svolgimento negli stessi giorni.
A completare l’esperienza, un’uscita in barca sul lago, la visita al centro storico di Riva del Garda e momenti dedicati all’enogastronomia, con incontri con chef e produttori locali per scoprire le nuove interpretazioni della cucina del territorio.
Questa e altre iniziative si inseriscono in una strategia volta a promuovere un turismo attivo e responsabile, in cui sport, natura e Italian lifestyle convivono in modo equilibrato e coerente con l’identità dei luoghi.
L’obiettivo è valorizzare le peculiarità di ogni area del Trentino, evidenziandone il potenziale nei diversi periodi dell’anno e favorendo una distribuzione più armonica dei flussi.
Il Lago di Garda rappresenta un caso emblematico: qui, ad esempio, la promozione si concentra sui mesi tra novembre e aprile.
Le campagne dedicate alle “belle stagioni” si rivolgono principalmente ai mercati di prossimità – Germania, Austria, Svizzera e Italia – e coinvolgono anche Paesi già legati al Trentino nelle stagioni più frequentate, come Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, Belgio e Francia.
"Il Trentino si propone come un territorio capace di offrire esperienze di qualità in ogni periodo dell’anno", afferma Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. "L’obiettivo è ampliare la percezione delle stagioni forti, valorizzando la natura, lo sport, la cultura e l’enogastronomia anche in autunno e primavera, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla qualità dell’offerta".
Per Silvio Rigatti, presidente dell’APT Garda Dolomiti, "il Garda Trentino è da sempre un’area aperta al mondo: oltre l’80% dei nostri ospiti proviene dall’estero e la nostra stagione è la più lunga dell’arco alpino. Proseguire su questa strada, lavorando in sinergia con Trentino Marketing, significa consolidare mercati maturi e aprirsi a nuove opportunità senza alterare la nostra identità".