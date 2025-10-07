Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 20:30
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Garda Trentino: la stampa internazionale alla scoperta della vela d’autunno
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Garda Trentino: la stampa internazionale alla scoperta della vela d’autunno

Si rafforzano le azioni per promuovere le “belle stagioni” in Trentino rivolte in particolare ai mercati di prossimità.

(Prima Pagina News)
Martedì 07 Ottobre 2025
Trento - 07 ott 2025 (Prima Pagina News)

Si rafforzano le azioni per promuovere le “belle stagioni” in Trentino rivolte in particolare ai mercati di prossimità.

Giornalisti provenienti da diversi Paesi europei hanno partecipato in questi giorni a un viaggio stampa dedicato alla vela autunnale sul Garda Trentino, promosso da Trentino Marketing in collaborazione con l’APT Garda Dolomiti.

L’iniziativa rientra nel piano di promozione volto a consolidare l’immagine del Trentino come destinazione da vivere tutto l’anno, capace di proporre attività sportive e culturali di alto livello anche nei mesi non estivi.

Durante il press tour, gli ospiti hanno visitato i principali centri velici del territorio, riuniti nel Consorzio Garda Trentino Vela, incontrando istruttori, atleti e operatori turistici che contribuiscono a rendere possibile una stagione velica estesa grazie a infrastrutture di alto livello e condizioni climatiche favorevoli.

Il programma ha previsto anche l’accesso al dietro le quinte del Campionato europeo della classe velica RS Feva, un importante evento velico in svolgimento negli stessi giorni.

A completare l’esperienza, un’uscita in barca sul lago, la visita al centro storico di Riva del Garda e momenti dedicati all’enogastronomia, con incontri con chef e produttori locali per scoprire le nuove interpretazioni della cucina del territorio.

Questa e altre iniziative si inseriscono in una strategia volta a promuovere un turismo attivo e responsabile, in cui sport, natura e Italian lifestyle convivono in modo equilibrato e coerente con l’identità dei luoghi.

L’obiettivo è valorizzare le peculiarità di ogni area del Trentino, evidenziandone il potenziale nei diversi periodi dell’anno e favorendo una distribuzione più armonica dei flussi.

Il Lago di Garda rappresenta un caso emblematico: qui, ad esempio, la promozione si concentra sui mesi tra novembre e aprile.

Le campagne dedicate alle “belle stagioni” si rivolgono principalmente ai mercati di prossimità – Germania, Austria, Svizzera e Italia – e coinvolgono anche Paesi già legati al Trentino nelle stagioni più frequentate, come Polonia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Regno Unito, Scandinavia, Spagna, Belgio e Francia.

"Il Trentino si propone come un territorio capace di offrire esperienze di qualità in ogni periodo dell’anno", afferma Maurizio Rossini, amministratore delegato di Trentino Marketing. "L’obiettivo è ampliare la percezione delle stagioni forti, valorizzando la natura, lo sport, la cultura e l’enogastronomia anche in autunno e primavera, con un’attenzione crescente alla sostenibilità e alla qualità dell’offerta".

Per Silvio Rigatti, presidente dell’APT Garda Dolomiti, "il Garda Trentino è da sempre un’area aperta al mondo: oltre l’80% dei nostri ospiti proviene dall’estero e la nostra stagione è la più lunga dell’arco alpino. Proseguire su questa strada, lavorando in sinergia con Trentino Marketing, significa consolidare mercati maturi e aprirsi a nuove opportunità senza alterare la nostra identità".


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

Lago di Garda
PPN
press tour
Prima Pagina News
Trentino
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: abbonamenti@primapaginanews.it

 

Note legali

Note legali

Verbalia Comunicazione S.r.l. Società editrice di PrimaPaginaNews Codice Fiscale e Partita IVA: 09476541009  Sede Legale: Via Costantino Morin, 12 00195 Roma  Fax 06.23310577

Copyright Verbalia Comunicazioni S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: redazione@primapaginanews.it.