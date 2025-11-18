Al via gli Stati Generali del Turismo di Roma

Si svolgono il 24 e 25 novembre gli Stati Generali del Turismo di Roma Capitale, un evento internazionale organizzato dall'Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

L'obiettivo dell'iniziativa è discutere il futuro del settore turistico, focalizzandosi su sostenibilità, innovazione e competitività.

L'evento rientra nel progetto Roma Smart Tourism ed è finanziato dal Ministero del Turismo.

A cominciare l’evento, lunedì 24 novembre alle 09:30, saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e del Governatore del Lazio, Francesco Rocca. Seguirà, alle 10, l’apertura dei lavori, da parte dell’Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, Alessandro Onorato.

Alle 10:30 inizierà il primo panel, dal titolo “Grand Tour 2050 Ridefinire il turismo per le persone, le città e il pianeta”. Intervengono: Fabiola Sfodera, Professoressa di Marketing e Management del Turismo presso Sapienza Università di Roma; Xinran Lehto, Professor of Hospitality and Tourism Management at Purdue University, and Editor-in-Chief, Journal of Destination Marketing & Management; Amanda Ho, Founder and CEO of Regenerative Travel; Robin Nunkoo, Professor of Sustainable Tourism and Research Methods at University of Mauritius; Matteo Altavilla, Presidente del Centro Turistico Acli Nazionale. Modera: Roberta Ammendola, Giornalista di Rai News24 e conduttrice di Casa Italia.

Seguirà il panel “Aeroporti: da hub ad esperienza - L’aeroporto nell'ecosistema turistico delle città”. Interverrà Marco Troncone, Amministratore Delegato di Aeroporti di Roma, in dialogo con Luca Garosi, Capo Redattore di RaiNews.it.

Alle 12:15 ci sarà il panel “Grand Tour 2050 Accoglienza e servizi al turista”. Interverranno: Elena Palazzo, Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità della Regione Lazio; Mariano Angelucci, Presidente della Commissione Turismo, Moda e Relazioni internazionali di Roma Capitale; Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma; Onorio Rebecchini, Presidente del Convention Bureau Roma e Lazio; Giuseppe Roscioli, Presidente di Federalberghi Roma; Giuseppe De Martino, Presidente Sezione Industria del Turismo e del Tempo libero di Unindustria e General Manager St. Regis Rome, St. Regis Brand Ambassador Europe; Natalino Gisonna, Presidente di CNA Turismo e Commercio Roma; Angelo Di Porto, Presidente di Assoturismo Roma e Lazio; Stefano Corbari, Presidente Fiavet Lazio; Federico Traldi, Presidente Albaa Modera: Roberta Ammendola, Giornalista di Rai News24 e conduttrice di Casa Italia.

La prima giornata si concluderà alle 14:15, con il panel “Intelligenza artificiale e turismo - La città come piattaforma intelligente”, a cui interverranno: Dogan Gursoy, Regents Professor and Taco Bell Distinguished Professor at Washington State University; Alberto Yates, Regional Director for Southern Europe, Middle East and Africa at Booking; Matteo Sarzana, Country Manager per l'Italia e il Sud Est Europa di Airbnb; Antonio Preiti, Amministratore Delegato di Fondazione per l’Attrazione Roma & Partners; Marco Landi, President World AI Cannes Festival WAICF e Chairman Vection Technologies. Modera: Francesca Oliva, Vicedirettrice Rai News 24, Responsabile RaiNews.it.

La giornata di martedì 25 novembre si aprirà alle 09:45 con il panel “Città 2050 - Strategie di branding tra identità, innovazione e attrattività”. Interverranno: Alberto Mattiacci, Professore di Branding e Strategie di mercato presso Sapienza Università di Roma; Yuksel Ekinci, Professor of Marketing and Sales at University of Portsmouth; Simonetta Pattuglia, Professoressa di Marketing, Comunicazione e Media presso Università di Roma Tor Vergata; Carlo Alberto Pratesi, Professore di Marketing Innovazione e Sostenibilità presso Università Roma Tre. Modera: Roberta Ammendola, Giornalista di Rai News24 e conduttrice di Casa Italia.

Alle 10:40 spazio per il panel “Lusso 5.0 - One more day, experience and events”, con Lavinia Biagiotti Cigna, Presidente e CEO di Biagiotti Group e Presidente di Marco Simone Golf&Country Club, che dialogherà con Roberta Ammendola, Giornalista di Rai News24 e conduttrice di Casa Italia.

Alle 11:30 inizierà il panel “Culture Industries - L’audiovisivo e l’intrattenimento come driver turistici”. Interverranno: Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema; Chiara Sbarigia, Presidente dell’Associazione Produttori Audiovisivi; Arturo De Simone, Vice President Theatrical Marketing Italia e Spagna e Local Production Italia di Warner Bros; Federica Diomei, Marketing Director di Eagle Pictures; Luisa Cotta Ramosino, Direttrice per le serie Italiane di Netflix. Modera: Francesca Oliva, Vicedirettrice Rai News 24 responsabile Rai News.it.

Alle 12:20, invece, ci sarà il panel “Città 2050 Roma food destination, tra star e tradizione”. Intervengono: Alessandro Roscioli, Titolare dell’azienda Famiglia Roscioli; Alessandro Pipero, Titolare del Ristorante Pipero; Fabrizio Santucci, Titolare del Ristorante Casa Santucci; Ferdinando Perilli, Titolare del Ristorante Perilli a Testaccio; Massimo Lemma, Amministratore del Ristorante Dal Toscano al Girarrosto. Moderano: Francesco Panella, Ristoratore, Imprenditore e volto tv, partner dell’Antica Pesa e Roberta Ammendola, Giornalista di Rai News24 e conduttrice di Casa Italia.

Alle 13:05, per “Lusso 5.0 - Food top experience”, lo chef stellato del Ristorante La Pergola e Co-Founder di Beck and Maltese Consulting Heinz Beck dialogherà con Roberta Ammendola, Giornalista di Rai News24 e conduttrice di Casa Italia.

A chiudere i lavori, alle 13:30, saranno il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, e il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.