Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Politica Primo Piano Cronaca Esteri PPN China Ambiente
Regioni & Città
Abruzzo
Basilicata
Calabria
Campania
Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia
Lazio
Liguria
Lombardia
Marche
Milano
Molise
Piemonte
Puglia
Roma
Sardegna
Sicilia
Toscana
Trentino Alto Adige
Umbria
Valle d'Aosta
Veneto
Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione
Sport
Calcio
Coppe Europee
Primavera
Serie A
Serie B
Tim Cup
Tecnologia Mondo Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Gossip Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 16:27
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Villa Ischia, il laboratorio dei sapori: tra passione, tecnica e memoria la cucina di Vito Mattera e Marcella Marrocco conquista il Lazio
Acquista questo articolo
Villa Ischia, il laboratorio dei sapori: tra passione, tecnica e memoria la cucina di Vito Mattera e Marcella Marrocco conquista il Lazio
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Villa Ischia, il laboratorio dei sapori: tra passione, tecnica e memoria la cucina di Vito Mattera e Marcella Marrocco conquista il Lazio

Ad Atina la storia di due professionisti del gusto che hanno trasformato ogni piatto in un racconto: artigianalità, ingredienti locali, ricordi familiari e creatività diventano l’anima del ristorante più autentico del territorio.

di Paola Carrella
Venerdì 31 Ottobre 2025
Roma - 31 ott 2025 (Prima Pagina News)

Ad Atina la storia di due professionisti del gusto che hanno trasformato ogni piatto in un racconto: artigianalità, ingredienti locali, ricordi familiari e creatività diventano l’anima del ristorante più autentico del territorio.

Villa Ischia, il laboratorio dei sapori: tra passione, tecnica e memoria la cucina di Vito Mattera e Marcella Marrocco conquista il Lazio
Guarda la fotogallery

Immerso tra le colline della provincia di Frosinone, Villa Ischia è molto più di un ristorante: è il racconto vivo della passione per la cucina che unisce Vito Mattera e Marcella Marrocco. Due nomi che oggi, ad Atina, rappresentano una filosofia fatta di memoria, tecnica, artigianalità e rispetto per le radici.

Ogni piatto servito da Villa Ischia è pensato per celebrare l’artigianalità: la selezione di ingredienti freschissimi, il lavoro manuale su prodotti come il pomodoro, la mozzarella trasformata in crema e le melanzane lasciate a spurgare prima di essere declinate in ricette gourmet. "Cucina artigianale", "ingredienti locali", "esperienza gastronomica", "ristorante Atina", "piatti di memoria", "chef Vito Mattera", "sommelier Marcella Marrocco", "tecnica culinaria", "tradizione innovativa", "Frosinone", "cucina autentica".

La carta evolve con le stagioni e con le esperienze: ogni ricetta nasce da un'intuizione visiva, prende forma passo dopo passo e si perfeziona grazie alla conoscenza tecnica di Vito. Prerogativa che trasforma la paura di sbagliare in consapevolezza e voglia di crescita. Villa Ischia valorizza articoli freschi acquistati nei mercati di Formia e coltivati direttamente nell’orto aromatico che sorge dietro la cucina.
Il menù è un viaggio tra ricordi e innovazione: si va dall’iconico “Omaggio a Napoli”, una pizza reinventata sotto forma di pasta fresca ripiena di branzino o totano, ai piatti di mare come ricciola, polpo di scoglio, astice, e branzino lavorati con tecniche moderne come sottovuoto e cottura sous-vide. Senza dimenticare la pasta patate e provola, reinterpretata, e la torta di pane della nonna che racchiude la storia familiare di Vito.

Alcuni piatti simbolo:

  • Omaggio a Napoli: pizza di pasta fresca, raviolo gigante con farcia di pesce

  • Ricciola in crosta di pane con terrina di melanzane e salsa di provola

  • Coniglio di fossa all’ischitana e parmigiana di melanzane

  • Astice, biancolella e bieta

  • Branzino, charlotte di patate, cavolo rosso e dressing allo yogurt

  • Spaghetti con anemoni, scuncilli e ricci di mare

  • Riso carnaroli con oro, mazzancolle e tartufo nero

La sala è affidata a Marcella Marrocco, sommelier, che cura l’accoglienza consigliando abbinamenti perfetti e valorizzando l’esperienza conviviale. Terzo livello AIS, Marcella rappresenta il volto ospitale e attento di Villa Ischia, sempre pronta a condividere il sapere costruito negli anni.

Villa Ischia nasce da una storia d’amore e dalla determinazione a creare un luogo unico: dal 2019 l’ex agriturismo è diventato punto di riferimento grazie all’impegno costante e alla resilienza della coppia, capace di superare anche le sfide della pandemia. In pochi anni, il ristorante si è affermato per autenticità, attenzione al dettaglio e evoluzione continua che riflette una visione contemporanea del mestiere di chef.

Informazioni e contatti:
Villa Ischia, Via Case di Melfa 257/275, 03042 Atina (FR)
Telefono: 392 124 2777
Apertura: Dal mercoledì alla domenica a cena; sabato e domenica anche a pranzo. Chiuso il lunedì e martedì.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

“ristorante Atina”
chef Vito Mattera
PPN
Prima Pagina News
sommelier Marcella Marrocco
Villa Ischia
www.laltritaliaambiente.it

APPUNTAMENTI IN AGENDA

SEGUICI SU

Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it