Turismo, Jetcost, ecco 23 destinazioni che hanno molto da festeggiare nel 2023 (2)

11. Un nuovo parco a tema a Dubai, dedicato... al Real Madrid

Come se non bastasse ciò che Dubai ha da offrire: il Burj Al Arab, l'Expo City, il Museo del Futuro, le isole Deira e naturalmente la gigantesca torre Burj Khalifa, oltre ai suoi numerosi musei e parchi a tema, alla fine del 2023 è prevista anche l'apertura di un nuovo parco a tema dedicato al... Real Madrid. Il parco, promosso da Dubai Parks and Resorts, si chiamerà, come prevedibile, Hala Madrid! e sarà caratterizzato da un museo, da montagne russe e persino da giochi di abilità calcistica e sarà il primo parco a tema di questo tipo al mondo. I visitatori potranno godere di mostre audiovisive, esperienze interattive e attrazioni uniche ispirate allo spirito del Real Madrid.

12. La Giornata mondiale della gioventù a Lisbona

Dopo la conferma che Papa Francesco sarà presente alla Giornata Mondiale della Gioventù che si terrà a Lisbona dal primo al 6 agosto 2023, il Comitato organizzatore locale ha annunciato che si sono registrati più di 200.000 giovani da tutto il mondo. Con rappresentanti di oltre 120 paesi, provenienti non solo dall'Europa, ma anche da Africa, Nord, Centro e Sud America. In Europa, il maggior numero di iscritti proviene da Portogallo e Spagna, seguiti da Polonia e Italia. Tutte le iniziative della GMG Lisbona 2023, compresi gli eventi centrali con Papa Francesco, sono gratuite per tutti. La GMG è un raduno globale di giovani che vogliono partecipare a un incontro festoso con il Papa e centinaia di migliaia di altri giovani che condividono gli stessi principi universali di pace, unità e fraternità in tutto il mondo.

13. Un’esplosione di eventi sportivi a Pontevedra

Pontevedra ospiterà numerosi eventi sportivi nel 2023. Dieci macro-eventi riuniranno più di 15.000 sportivi entro la fine dell'anno. Dopo il successo dei Campionati mondiali di lotta, la città ha confermato eventi nazionali e internazionali in otto discipline sportive nei prossimi dodici mesi. A marzo si terranno la Coppa di Spagna di ciclismo femminile e i Campionati spagnoli di danza con circa 2.000 concorrenti. A giugno si terranno due campionati spagnoli, di trampolino e di acrobazia. Nell'ultimo trimestre dell'anno si terranno il Grand Final della World Triathlon Series e un evento internazionale di ciclocross. D'altra parte, le Terme di Mondariz, considerate le migliori terme di Spagna, festeggiano il loro 150° anniversario dal 16 giugno 1873, quando le loro acque minerali-medicinali furono dichiarate di pubblica utilità dal governo spagnolo, rendendo la destinazione galiziana l'unico villaggio termale spagnolo. Il centro termale ha programmato diverse celebrazioni nel corso dell'anno.

14. Cuenca sarà Capitale spagnola della gastronomia nel 2023

Cuenca, una delle città più importanti della Castiglia-La Mancia, è stata designata Capitale spagnola della gastronomia (CEG) nel 2023, dopo aver gareggiato per questo titolo con Pontevedra e Oviedo. Il CEG è un evento annuale creato dalla Federazione Spagnola dei Giornalisti e Scrittori di Turismo e dalla Federazione Spagnola degli Alberghi e della Ristorazione. Era già la terza volta che concorreva per questo riconoscimento e ha presentato un intenso programma di attività gastronomiche durante tutto l'anno, mettendo in evidenza la varietà dei suoi prodotti e l'innovazione culinaria degli ultimi anni. La sua offerta gastronomica si basa su una cucina tradizionale, austera e semplice, in totale connessione con l'ambiente naturale e monumentale circostante. La cucina di Cuenca e della sua provincia si vanta dell'etichetta di cucina diversa e deliziosa. I prodotti tipici di Cuenca sono l'alajú, un dolce a base di mandorle, spezie e miele ricoperto da due cialde, gli zarajos, il morteruelo, l'atascaburras e altri piatti come il gazpacho, la caldereta, le migas, gli stufati e i piatti a base di selvaggina di grossa taglia, come il cervo e il cinghiale, e un liquore chiamato resolí, le cui bottiglie sono caratteristiche fatte con delle casette.

15. Aria spagnola ai Bassins de Lumières di Bordeaux

Dopo il successo riscosso per tutto il 2022 dalla mostra dedicata a Joaquín Sorolla, che si chiuderà il 2 gennaio (nel 2023 il centenario della morte del pittore Joaquín Sorolla sarà celebrato in diverse città spagnole, soprattutto a Valencia e a Madrid), altri due spagnoli saranno i protagonisti del 2023. Il centro d'arte digitale Les Bassins de Lumières offre mostre immersive basate su proiezioni visive e sonore di un ex bunker della Seconda Guerra Mondiale: la base sottomarina di Bordeaux. Dal 4 febbraio saranno messi sotto i riflettori Dalí e Gaudí, attraverso una proposta artistica immaginata da Gianfranco Iannuzzi. "Dalí, l'enigma senza fine" e "Gaudí, architetto dell'immaginario" sono i due programmi per il 2023. Il primo rivela l'universo surrealista di Dalí, mentre il secondo tocca le realizzazioni architettoniche del maestro Gaudí di Barcellona. Le mostre sono un'ottima scusa per visitare Bordeaux, città storica della pietra e del vino, e una destinazione popolare per la sua atmosfera urbana, la gastronomia e l'effervescenza culturale.

16. Il principale evento culturale della Lettonia

Non si tratta di un evento culturale ordinario: è una parte essenziale dell'identità lettone. Uno dei più grandi eventi corali e di danza amatoriali del mondo e l'evento più epico della vita culturale della Lettonia, si svolge per una settimana ogni cinque anni e attira migliaia di spettatori. Le tradizioni e il patriottismo si possono ritrovare nelle canzoni (cantate in coro a cappella) e nelle danze popolari. Gli eventi del Festival di Canto e Danza raccolgono solitamente più di 40.000 partecipanti e la manifestazione culmina in un emozionante concerto di chiusura sul Palcoscenico all'aperto di Mežaparks. Dal 2003 i festeggiamenti sono stati inseriti nella Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO.

17. La Valletta (Malta) ospiterà l'EuroPride 2023

Dal 7 al 17 settembre Malta sfoggerà i suoi colori arcobaleno per dare il benvenuto alla comunità LGBTQ+ dei paesi vicini in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Malta è una delle destinazioni leader in Europa nella promozione dei diritti della comunità LGBTQ+ e negli ultimi anni ha apportato miglioramenti significativi alle sue leggi sull'uguaglianza, risultando la città meno discriminatoria in Europa. Malta, che di recente è stata eletta ancora una volta "Migliore destinazione LGBTQ+ in Europa" secondo l'indice ILGA-Europe Rainbow Map, ha un altro motivo per essere "orgogliosa". I principali eventi includono la Pride March il 16 settembre dalle 16 alle 19 e il concerto dell'EuroPride 2023 con molti artisti. Altri eventi includono mostre artistiche e culturali, conferenze e incontri, feste e attività sociali.

18. Siviglia è la Capitale europea del turismo intelligente

La Commissione europea ha scelto Siviglia come Capitale europea del turismo intelligente per il 2023, un riconoscimento ottenuto dopo la decisione della giuria professionale rispetto ad altri candidati, tra cui le città spagnole di Gijón e San Sebastián, insieme a Porto (Portogallo), Zagabria (Croazia), Aarhus (Danimarca) e Pafos (Cipro). Siviglia si è distinta nelle quattro categorie da valutare: accessibilità, sostenibilità, digitalizzazione e impegno per il patrimonio e la creatività. Oltre a tutto questo, durante l'anno verrà organizzato un ricco programma di attività per commemorare la nomina. Questo titolo consacra il suo modello di sviluppo turistico inclusivo, sostenibile ed eccezionale, che ha posto i residenti al centro della strategia e ha preparato la città a competere e continuare a crescere in questa nuova era post-pandemica. Insieme a Siviglia, anche la città cipriota di Paphos è stata nominata Capitale europea del turismo intelligente per il prossimo anno, in quanto in ogni bando vengono premiati due comuni.

19. A Londra l’incoronazione di re Carlo III d'Inghilterra

Sabato 6 maggio 2023, nell'Abbazia di Westminster a Londra, avrà luogo l'incoronazione di Re Carlo III. Anche Camilla, la regina consorte, sarà incoronata durante la storica cerimonia, anche se con un rito più semplice. Buckingham Palace ha dichiarato che la cerimonia combinerà l'antico e il moderno. Le incoronazioni si tengono nell'Abbazia di Westminster a Londra da oltre 900 anni: la chiesa medievale è da sempre lo scenario di una cerimonia che rappresenta un mix di simbolismo religioso e costituzionale. Per Jetcost.it è un'occasione unica per immergersi nella vita della famiglia reale, con visite e mostre a Kensington Palace, Hampton Court Palace e Buckingham Palace. Da non perdere l'opportunità di vedere i Gioielli della Corona alla Torre di Londra, compresa la Corona Imperiale di Stato indossata dai monarchi dopo l'incoronazione.

20. Tallin (Estonia), Capitale Verde d'Europa

La capitale dell'Estonia sarà la Capitale verde d'Europa nel 2023. Ogni anno una giuria indipendente di esperti di sostenibilità urbana valuta le prestazioni delle città su 12 indicatori ambientali e seleziona le finaliste. Alcuni degli aspetti che hanno influenzato la sua vittoria sono l'impegno per gli spazi verdi, il trasporto pubblico gratuito e l'economia circolare. Tallinn, oltre ad avere un centro storico medievale imponente e squisitamente conservato, dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO, dispone di una rete di spazi verdi, parchi e giardini pubblici che coprono quasi il 30% della città. La maggior parte di essi si trova nella cintura di bastioni che circonda la Città Vecchia, un vero e proprio corridoio verde che contribuisce a migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti. (Segue-3)