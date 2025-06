Ucraina: Starmer riceve Zelensky e gli assicura soldi e armi

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy è stato ricevuto, ieri 23 giugno 2025, dal Primo Ministro Keir Starmer a Downing Street. Starmer ha prima cosa espresso le sue condoglianze a Zelenskyy per la morte di cinque ucraini i conseguenza di attacchi bombardamenti condotti dai russi durante la notte. Alla vigilia del vertice NATO che si terrà all'Aia, tutti i capi di governo o di stato, hanno accolto favorevolmente l'impegno del Segretario generale sul costante sostegno che fornisce l'Alleanza, anche mediante impegni di aiuti finanziari. Starmer ha poi sottolineato l'importanza di garantire alle Forze Armate ucraine un equipaggiamento difensivo valido e all'altezza della situazione, necessario per respingere l'attacco delle truppe russe, impegnandosi al contempo per una pace giusta e duratura. Nel corso dell'incontro è stato approvato un accordo storico tra UK e Ucraina per condividere la tecnologia bellica, per incrementare la produzione di droni dell'Ucraina e collegare l'industria della difesa dell'UK con la tecnologia all'avanguardia sviluppata in prima linea in Ucraina. I set di dati tecnologici provenienti dalla prima linea dell'Ucraina saranno inseriti nelle linee di produzione dell'UK, consentendo alle aziende britanniche operanti nel campo della difesa, di progettare e costruire rapidamente, su larga scala, equipaggiamenti militari all'avanguardia, non disponibili in nessun'altra parte del mondo. L'Ucraina è diventata una delle leader mondiali nella progettazione e realizzazione di droni: la loro tecnologia si evolve in media ogni sei settimane. L'accordo consentirà la condivisione di tali dati con le aziende britanniche per produrre rapidamente elevate quantità di droni destinati alle linee del fronte ucraino. Garantirà quindi lavoro per i dipendenti britannici e nel contempo rafforzerà la difesa dell'ex membro dell'URSS. Già nelle prossime settimane saranno firmati i primi contratti tra le aziende di entrambi i Paesi. L'accordo, che avrà una durata iniziale di tre anni, sottolinea l'amicizia indissolubile tra i due Paesi e giunge dopo la firma di gennaio del partenariato centenario tra Regno Unito e Ucraina. L'UK stanzierà fino a 280 milioni di sterline in assistenza bilaterale all'Ucraina per l'anno finanziario 2025-2026, al fine di sostenere la resistenza di Kiev e garantire sostegno agli ucraini che stanno sopravvivendo all'invasione illegale della Russia. Il finanziamento sosterrà programmi umanitari, energetici, di stabilizzazione, di riforma, di ripresa e di ricostruzione. Con l'attuale finanziamento aggiuntivo, gli aiuti non militari dell'UK dall'inizio dell'invasione ammontano a oltre 5 miliardi di sterline. Questo include 4,1 miliardi di sterline di sostegno fiscale e oltre 1,2 miliardi di sterline di assistenza bilaterale. “Sfruttando l'innovazione sul campo di battaglia dell'Ucraina e combinandola con la forza industriale britannica, non solo stiamo accelerando il supporto alla difesa dell'Ucraina, ma stiamo anche garantendo la sicurezza dei lavoratori attraverso il nostro Piano per il cambiamento” - ha dichiarato Keir Starmer. “Questo accordo – conclude - non riguarda solo la lotta di oggi, ma anche la costruzione, insieme, delle capacità di difesa di domani”. Per quanto riguarda la pianificazione della Coalizione dei Volenterosi, i 2 leader hanno concordato che il gruppo si riunirà virtualmente nelle prossime settimane per aggiornare i membri sui prossimi passi. Zelensky parteciperà al vertice NATO dell'AIA.