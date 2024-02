Ue, Habeck (Min. Economia Germania): "Istituire un'industria della difesa comune"

Secondo il governo tedesco, bisogna istituire un'industria della difesa comune europea, anche in vista delle prossime Elezioni Presidenziali degli Stati Uniti, da cui potrebbe uscire vincitore Donald Trump, fautore di una politica isolazionista.E' quanto dichiara il Ministro dell'Economia tedesco, Robert Habeck, citato dal quotidiano “Handelsblatt”.Per Habeck, i progetti europei riguardanti gli armamenti vanno pianificati e attuati in modo più uniforme, perché ogni Stato membro ha una sua industria della difesa, e non ci sono abbastanza iniziative che possano dirsi davvero comuni.“Dobbiamo lottare per la competitività dell’Europa nel mondo. Ciò include esplicitamente il complesso militare”, sottolinea ancora Habeck.