Ufficio Scolastico Lombardia: "Irregolare delibera su chiusura scuola Pioltello per Ramadan"

"Sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo disposto dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto" dell'Istituto Comprensivo Iqbal Masih di Pioltello (Mi), che stabilisce la chiusura della scuola per l'ultimo giorno del Ramadan.E' quanto fa sapere, in una nota, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia.Per questo, "il direttore generale dello stesso ufficio ha pertanto invitato il dirigente scolastico, nella sua qualità di garante della legittimità dell'azione amministrativa della scuola, a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell'annullamento in autotutela da parte dello stesso consiglio d'istituto, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia", conclude la nota.