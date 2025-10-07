UniCamillus: ad Abano Terme le scuole di specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale

Il Policlinico Abano diventa sede delle Scuole di Specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale dell’UniCamillus – Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences di Roma.

La struttura aponense, clinica di punta di GOL – Gruppo Ospedaliero Leonardo e presidio ospedaliero della Regione Veneto, avvia dunque la collaborazione con l’ateneo, che si occupa esclusivamente della formazione in Scienze Mediche e Sanitarie, per l’anno accademico 2025-2026, così come previsto dalla convenzione sottoscritta per l’attivazione di 2 posti per l’Urologia, 4 per la Ginecologia e 6 per la Chirurgia Generale.

In ambito urologico il Policlinico Abano vanta una lunga tradizione di cura che può contare su una casistica di rilievo nazionale per il trattamento delle patologie funzionali e oncologiche dell’apparato urinario maschile e femminile, così come nel trattamento delle malattie oncologiche e funzionali dell’apparato riproduttivo femminile e delle problematiche afferenti alla chirurgia generale di stomaco, intestino, colon, fegato, colecisti. I tre ambiti nel Policlinico Abano possono contare su tecnologie robotiche di ultima generazione, sull’analisi dei casi di neoplasie del Tumor Board, che garantisce un approccio multidisciplinare e indica il percorso tagliato “su misura” per ogni paziente, sui case manager, che gestiscono appuntamenti e visite, e su tempi d’attesa ridotti.

L’avvio dell’anno accademico si apre con la nomina del professor Luigi Schips a direttore della Scuola di Specializzazione in Urologia. Inoltre, alla guida della Scuola di Specializzazione in Ginecologia troviamo la professoressa Barbara Costantini e al vertice della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale la professoressa Anna Caterina Milanetto.

“Per il Policlinico – ha sottolineato Nicola Petruzzi, presidente di GOL - Gruppo Ospedaliero Leonardo - questo rappresenta un momento storico perché la struttura, capofila del nostro network, entra a far parte di un’importante rete formativa nazionale e internazionale. Potremo mettere in comune il nostro patrimonio di conoscenze con quello dell’università e diventare un punto di riferimento per la formazione degli specializzandi. Questa collaborazione consentirà anche di mettere ulteriormente in luce la ricchezza culturale e scientifica e il valore clinico dei nostri professionisti e, grazie alla spinta continua verso le soluzioni di cura più innovative, di offrire, com’è nel nostro Dna e nella nostra tradizione, la migliore presa in carico e le conoscenze più aggiornate ai nostri pazienti. Siamo inoltre onorati di accogliere al Policlinico Abano i docenti di UniCamillus, che rappresentano punti di riferimento d’eccellenza del mondo accademico”.

L’Università

L’Università UniCamillus è un Ateneo Medico Internazionale, fondato a Roma nel 2018. Dal 2023 è presente anche a Venezia, presso l’IRCCS San Camillo, e dal 2024 a Cefalù, presso l’Ospedale Fondazione G. Giglio. Accoglie studenti da oltre 70 Paesi, con una percentuale di provenienze internazionali tra le più alte d’Europa, e forma professionisti sanitari capaci di operare a livello globale. I valori umanitari guidano il modello educativo dell’Ateneo, che integra eccellenza accademica, pratica clinica, ricerca scientifica e impegno sociale, preparando professionisti completi, competenti, empatici e responsabili.

"Siamo particolarmente orgogliosi di questa collaborazione con il Policlinico Abano, realtà sanitaria che condivide con il nostro Ateneo la missione di formare medici e specialisti pronti a rispondere con competenza e innovazione ai bisogni della società. L’attivazione delle Scuole di Specializzazione in Urologia, Ginecologia e Chirurgia Generale rappresenta un’opportunità importante per i nostri giovani, che potranno confrontarsi con professionisti di grande esperienza e con tecnologie d’avanguardia. È indubbiamente un passo significativo verso la costruzione di un network formativo e clinico sempre più solido, capace di coniugare qualità scientifica, ricerca e attenzione al paziente", ha sottolineato il rettore professor Gianni Profita.

Agevolazioni e opportunità per gli studenti

In base alla convenzione con l’ateneo romano, l’attività didattica inizierà nel mese di novembre. Gol – Gruppo Ospedaliero Leonardo ha pensato ad alcune agevolazioni e opportunità per gli specializzandi che sceglieranno la struttura aponense per le tre Scuole di Specializzazione. “Offriremo loro alloggi a prezzi convenzionati per agevolare la permanenza in città e consentire, da un punto di vista della logistica, la vicinanza alla struttura. Al terzo anno saranno poi programmati periodi di formazione all’estero nei migliori ospedali universitari d’Europa e degli Stati Uniti”, ha concluso il presidente Petruzzi.