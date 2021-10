Urbino: al via la nona edizione del Festival del Giornalismo Culturale

Si terrà dall'8 al 10 ottobre.

Si terrà dall'8 al 10 ottobre, al Palazzo Ducale e al Teatro Sanzio di Urbino, la nona edizione del Festival del Giornalismo Culturale. Il Festival avrà come titolo "Divina Cultura. La lingua e la sua difesa da Dante agli ipersocial" sarà aperto alla Sala del Trono del Palazzo Ducale venerdì 8 ottobre alle 15 con i saluti del Presidente del Festival, Piero Dorfles, dei direttori Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, del Rettore dell'Università di Urbino Carlo Bo Giorgio Calcagnini, del Presidente dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti Carlo Verna, del Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del Direttore della Galleria Nazionale delle Marche Luigi Gallo e dell'Assessore alla Cultura della Regione Marche Giorgia Latini.Alle 15:30 si terrà una Lectio Magistralis di Stefania Auci, mentre alle 16:30 saranno presentati i dati della ricerca "Come si informano gli italiani. La difesa della lingua", condotta dall'Osservatorio News-Italia. Ne discuteranno Lella Mazzoli con Giovanni Boccia Artieri, Andrea Fagnoni, Alessandro Zaccuri. Il dibattito sarà condotto da Piero Dorfles.Alle 18, nella Stanza delle Cucine, si terrà l'incontro "Le parole del cibo", con Carlo Cambi, Massimo e Paolo Biagiali.Il Festival continua sabato 9 ottobre alle 10 con l'incontro "Le parole dell’architettura. In attesa de Il Danteum", a cui prenderanno parte Francesco Erbani, Beatrice Fabbretti, Fabio Fornasari, Luigi Gallo e Luca Molinari.Alle 11:30, invece, è previsto l'incontro "Le parole dei social", in cui interverranno Ilaria Barbotti, Massimo Birattari, Giovanni Boccia Artieri, Fabio Giglietto e Marco Pratellesi.Alle 12:30 si terrà la premiazione del concorso per giornalisti under 40 e del concorso per fotografi #LeMarchecheVedo, mentre alle 15:30 inizierà l'incontro "Le parole degli inserti e delle pagine culturali", con Silvia Bencivelli, Stefano Bucci, Beppe Cottafavi e Marco Vigevani, e alle 17:00 Annalena Benini, Paolo Di Paolo, Claudio Marazzini, Filippo Nanni e Simona Sala saranno i protagonisti dell'incontro "Linguisti e giornalisti. Un incontro possibile".Durante il Festival ci sarà spazio anche per il teatro, con "Vocabolario politichese italiano 1946-2021", recital allegro e disperato sulle parole della politica, a cura di Paolo Di Paolo con Piero Dorfles, Simone Francia, Diana Manea e con i direttori del Festival Lella Mazzoli e Giorgio Zanchini, in programma sabato 9 ottobre alle 21:30 al Teatro Sanzio. Nel corso della serata ci sarà il saluto del Sindaco di Urbino, Maurizio Gambini.Per la giornata conclusiva, domenica 10 ottobre, il Festival torna al Palazzo Ducale dove, alle 10:00, si terrà l'incontro "Le parole dell'economia", con Giorgio Calcagnini, Francesco Cancellato, Dino Pesole, Alice Chambers e una performance di Jack Giuggioli. Alle 11:00, invece, ci sarà l'incontro "Le parole della politica", con Annalisa Cuzzocrea, Paolo Di Paolo, Vera Gheno, Andrea Montanari e Alessandra Sardoni.A concludere il Festival, alle 12:30, sarà Emilio Isgrò con la Lectio Magistralis "Cancellare non uccidere".