Usa e Onu chiedono prove concrete sulla salute della tennista cinese scomparsa

Stati Uniti ed Onu non credono alla lettera scritta per ritrattare le accuse di sfruttamento sessuale verso l’ex Vice Premier cinese e per affermare di stare solo riposando.

Gli Stati Uniti e le Nazioni Unite nella giornata di ieri hanno chiesto prove della posizione e del benessere di Peng Shuai tra le crescenti preoccupazioni per la star del tennis, scomparsa poiché affermava di essere stata sfruttata sessualmente da un ex vice-premier cinese.Il segretario addetto alla stampa della Casa Bianca Jen Psaki ha affermato che l'Amministrazione del presidente Joe Biden vuole che la Cina "fornisca prove indipendenti e verificabili" della posizione di Peng e ha espresso "profonda preoccupazione" per l'ex giocatrice di doppio più importante al mondo.Le Nazioni Unite hanno insistito su un'indagine completamente trasparente sulle affermazioni fatte da Peng contro il capo del Partito Comunista Zhang Gaoli. Anche stelle del tennis, organismi sportivi, governi e difensori dei diritti umani hanno parlato per Peng, 35 anni e hanno chiesto informazioni.Il capo della Women's Tennis Association (WTA) ha dichiarato di essere pronto a tagliare i lucrosi legami d'affari con la Cina nel caso in cui la Peng resti ancora dispersa e le sue accuse di aggressione sessuale non vengano sottoposte a indagini.Novak Djokovic ha detto di aver appoggiato la minaccia della WTA. "Spero che sia stata trovata e che sia sana e che tutto vada bene, almeno il peggio è evitato. Sostengo la dichiarazione della WTA come organizzazione e anche del loro presidente in modo assoluto", ha detto Djokovic, 20 volte campione del Grande Slam."L'intera comunità del tennis ha bisogno di sostenere lei e la sua famiglia e assicurarsi che sia sana e salva. Perché se hai tornei sul suolo cinese senza risolvere questa situazione sarebbe un po' strano, quindi capisco perché la WTA ha preso una posizione del genere".Anche Serena Williams e Naomi Osaka hanno espresso le loro preoccupazioni per uno dei più grandi giocatori cinesi di sempre. "Sarebbe importante avere la prova della sua posizione e del suo benessere", ha detto ai giornalisti a Ginevra Liz Throssell, portavoce dell'Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani."Secondo le informazioni disponibili, Peng, ex numero uno al mondo, non è stata sentita pubblicamente da quando ha affermato sui social media di essere stata aggredita sessualmente. Chiediamo un'indagine con piena trasparenza sulla sua accusa di violenza sessuale".