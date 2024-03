Usa: trapiantato rene di maiale su paziente vivo, è la prima volta al mondo

Il rene di un maiale geneticamente modificato è stato trapiantato nel corpo di un uomo di 62 anni affetto da una patologia renale in fase terminale.L'intervento, il primo al mondo di questo tipo, è stato eseguito dai chirurghi del Massachusetts General Hospital di Boston (Usa). In precedenza, erano stati fatti altri tentativi, ma su pazienti di cui era stata decretata la morte cerebrale.Qualora abbia successo, il trapianto darà una speranza a centinaia di pazienti affetti da malattie del rene. Stando al New York Times, ci sono ottimi segnali in questo senso: il paziente ha iniziato a produrre urina dopo poche ore dall'operazione e, stando a quanto fa sapere l'ospedale, le sue condizioni sono in continuo miglioramento.