Web: interruzioni globali alla rete internet per guasto ai server Cloudfare

La rete internet a livello globale sta subendo alcune interruzioni per un guasto ai server di Cloudflare. E' quanto fanno sapere i media internazionali.

Attualmente, alcune piattaforme, tra cui X e ChatGpt procedono a rilento, ma si stanno riprendendo gradualmente. "Cloudflare è a conoscenza di un problema che potrebbe avere un impatto su più clienti e lo sta analizzando", ha fatto sapere Cloudflare verso le 13 italiane. I problemi sono emersi verso le 12:45.

"Stiamo lavorando per comprendere appieno l'impatto e ridurre le conseguenze", prosegue l'azienda, sulla pagina relativa ai servizi del suo sito web.

Secondo il portale Down Detector, che riporta i disservizi digitali in tutto il mondo, anche Spotify e alcuni videogame online hanno avuto problemi.

L'obiettivo di Cloudflare è quello di rendere i siti web più veloci e più sicuri facendo da intermediario per gestire e ottimizzare il traffico internet: nel caso ci sia un problema, i portali diventano inaccessibili perché la strada usata per connettersi è bloccata. L'interruzione odierna avviene a quasi un mese da quella di Amazon Web Services, che ha bloccato per ore diversi servizi online.