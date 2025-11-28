Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 19:32
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Roma: nasce Vivi Cinema Young, più di 8000 biglietti per i giovani
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Roma: nasce Vivi Cinema Young, più di 8000 biglietti per i giovani

Biglietti acquistabili fino al 31 dicembre.

(Prima Pagina News)
Venerdì 05 Dicembre 2025
Roma - 05 dic 2025 (Prima Pagina News)

Biglietti acquistabili fino al 31 dicembre.

Parte oggi “Vivi Cinema Young”, la nuova iniziativa dedicata ai giovani tra i 18 e i 35 anni che mette a disposizione un carnet di 3 ingressi al cinema al prezzo speciale di 7,50 euro.

Un progetto promosso da Roma Capitale attraverso l’Ufficio di Scopo Politiche Giovanili, in collaborazione con ANEC Lazio e vivispettacolo.it, pensato per avvicinare ragazze e ragazzi alla visione in sala e sostenere il mondo del cinema.

Sono oltre 8.000 i biglietti acquistabili, fino all’esaurimento dei carnet disponibili, dal 5 al 31 dicembre direttamente sul sito vivispettacolo.it.

I carnet potranno essere utilizzati nelle sale aderenti di Roma dal 1° febbraio al 31 agosto 2026, dal lunedì al giovedì, offrendo ai giovani 7 mesi di possibilità per scegliere film, orari e sale in piena libertà.

“Con Vivi Cinema Young continuiamo il percorso avviato in questi anni per rendere più accessibile la cultura ai giovani. Dopo la musica e gli spettacoli dal vivo, questa iniziativa nasce con un obiettivo chiaro: riportare i ragazzi nelle sale cinematografiche, offrendo loro un’occasione concreta per vivere la città e scoprire la bellezza del cinema sul grande schermo. Crediamo che cultura e socialità vadano sempre sostenute, e strumenti come questo rendono Roma una città più vicina alle esigenze delle nuove generazioni. È un modello che vogliamo consolidare e ampliare anche nei prossimi mesi” dichiara Lorenzo Marinone, delegato del Sindaco per le Politiche Giovanili e presidente della commissione Bilancio.


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#Roma
#ViviCinemaYoung
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it