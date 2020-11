Covid-19: Campania e Toscana entrano in fascia rossa

La Campania e la Toscana entrano nella fascia di rischio rossa, aggiungendosi a Provincia Autonoma di Bolzano, Calabria, Valle d'Aosta, Piemonte e Lombardia. E' la decisione assunta a seguito del controllo effettuato dalla cabina di regia istituita dal Ministero della Salute e dall'Istituto Superiore di Sanità in base ai dati registrati fra il 2 e l'8 novembre.Nel merito, durante la giornata odierna, sarà siglata un'ordinanza da parte del Ministro della Salute, Roberto Speranza.Aumentano anche le Regioni in fascia arancione: dopo l'Abruzzo, la Basilicata, l'Umbria e la Liguria, che si sono aggiunte a Puglia e Sicilia, sono entrate anche l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli-Venezia Giulia.Ancora in fascia gialla, infine, il Lazio, il Molise, la Sardegna e la Provincia Autonoma di Trento.