Roma, rifiuti, Alfonsi: "Ama cresce ogni anno, con nuovi impianti sistema ancora più solido"

"Abbiamo lavorato molto insieme al management di Ama per migliorare l’efficienza dell’azienda e i risultati si vedono.

Nei primi sei mesi del 2025 abbiamo registrato dati positivi in diversi settori: +2,7% di rifiuti gestiti, una raccolta differenziata costante intorno al 50%, con punte superiori in alcuni periodi, e un calo di quasi il 25% delle segnalazioni per strade sporche o cassonetti pieni.

Un esempio importante arriva anche dal potenziamento della flotta: dal 2023 a oggi la disponibilità media dei mezzi operativi è passata da circa il 50% a oltre l’80%, superando stabilmente i 2.000, grazie al piano di rinnovo avviato per il Giubileo.

Questo percorso di efficientamento e di trasparenza, anche attraverso strumenti come la centrale operativa Ucronia per il monitoraggio dei servizi in tempo reale, insieme agli ingenti investimenti sui nuovi impianti di economia circolare, ci permetterà di chiudere davvero il ciclo dei rifiuti e garantire a Roma un sistema moderno e duraturo".

Così, in una nota, Sabrina Alfonsi, Assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti.