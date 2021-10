#Covid-19, Cons. Stato: legittimo l'obbligo di vaccino per i sanitari

Respinta l'istanza presentata da alcuni operatori friulani.

L'obbligo vaccinale per il personale sanitario è da ritenersi come legittimo. E' quanto stabilito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 7054/2021.Il Consiglio di Stato, quindi, ha rigettato l'istanza presentata da alcuni operatori sanitari del Friuli Venezia Giulia che non hanno ancora ricevuto la vaccinazione, confermando nel contempo l'obbligatorietà prevista dal dl 44/2021 in merito al vaccino per il personale sanitario.