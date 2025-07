Breaking news Infrastrutture, Mit: si è inseidato l'Osservatorio sui Commissariamenti Infrastrutturali

Si è insediato stamani, alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, l'Osservatorio sui Commissariamenti infrastrutturali.

L'Osservatorio, previsto nel decreto-legge 89/2024, avrà l'obiettivo di monitorare e coordinare l'attività dei Commissari Straordinari di Governo per la realizzazione delle opere e degli interventi infrastrutturali strategici e prioritari individuati dal decreto "Sblocca Cantieri" e da altre specifiche disposizioni di legge.

In più, l'Osservatorio prepara un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai Commissari Straordinari, rispettando i vincoli e i criteri di legge, cioè orientati alla riduzione del numero dei Commissari Straordinari, individuare lotti funzionali aggiuntivi, con copertura finanziaria, da affidare alle competenze del nuovo Commissario Straordinario, la nomina di nuovi Commissari Straordinari o la revoca di altri, tenendo conto dei risultati e degli obiettivi raggiunti.

Al momento dell'insediamento, l'Osservatorio ha competenza su ben 135 opere, di cui 115 ex art. 4 del decreto "Sblocca cantieri", altre 12 derivanti da ulteriori disposizioni di legge, riepilogate nell'allegato 1 del decreto, e 8 individuate nell'allegato 1 al D.lgs. 101/2023, riguardanti reti transeuropee di trasporti Ten-T.

L'organismo è composto da nove membri che lavorano sotto il coordinamento del Consigliere del Ministro, Francesco Paolo Tronca, ex Prefetto di Milano e Commissario Straordinario di Roma Capitale.

Durante il suo intervento, Salvini ha rivolto a tutti i membri dell'Osservatorio i migliori auguri di buon lavoro, soprattutto per l'importantissimo incarico di monitoraggio e coordinamento nella realizzazione delle opere pubbliche, fondamentali per l'economia del Paese e per la qualità della vita dei cittadini.