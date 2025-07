Arte, Roma: alla Cancelleria Vaticana "Capolavori Divini"

Teatro della esposizione sarà il complesso monumentale cinquecentesco della Cancelleria Vaticana, voluto dal Cardinale Raffaele Riario, pronipote da Papa Sisto IV della Rovere. Una scenografica cornice, gioiello della Roma eterna.

Monumentalità armonica che – nel tempo - ha visto il talento e l’opera di Donato Bramante, Andrea Bregno, e ancora del Vasari e dell’architetto Filippo Juvarra.

L’inaugurazione dell’evento è sicuramente un appuntamento da non perdere, proprio perché invitati e convenuti, avranno la possibilità di far visita alla Sala detta dei “Cento Giorni” opera del Vasari raramente accessibile al pubblico.

Nelle prestigiose sale espositive al primo piano, incastonata come un cameo di rara bellezza, è invece allocata “Capolavori Divini” che è un vero spunto di riflessione sull’arte della modernità.

Alla mostra romana si potrà accedere da domenica 6 alle ore 17,30 asabato 12 luglio sino alle ore 18,30, presso il Palazzo della Cancelleria Vaticana un Piazza della Cancelleria al civico uno. (orario continuativo : tutti i Giorni dalle ore 9,30 sino alle ore 19,00)

Prince Group di Armando Principe – ha sede a Milano e a Salerno - intende gittare un ponte tra l’io e il noi, tra l’interiorità dell’artista e l’anima dello spettatore. “Per questa mostra - dice Principe- ci siamo ispirati alle parole di Papa Francesco, che ha definito l’artista come un «profeta di bellezza e speranza», “Capolavori Divini” è un invito a guardarsi dentro, a riscoprire, attraverso il linguaggio universale dell’arte, il valore, l’umanità dell’artista e del popolo dell’arte. Il concept. In un’epoca segnata da crisi ambientali, sociali e spirituali, l’arte torna ad assumere un ruolo identitario e rigenerante.

“Capolavori Divini” vuole essere uno spazio di riflessione collettiva, dove l’arte diventa cura e speranza, proprio come il tema centrale che il compianto Papa Francesco ha voluto dare al Giubileo del 2025: quella speranza come luce che orienta il cammino dell’umanità in tempi incerti e drammatici.

Una location simbolica la scelta della sede è carica di significato: Palazzo della Cancelleria, ricco di storia e di storie, al civico 1 di Piazza della Cancelleria, è uno dei gioielli rinascimentali di Roma, patrimonio dell’UNESCO.

Il format. Per l’evento sono stati selezionati - (da un comitato di esperti nel campo artistico appositamente convocato: Armando Principe, Rosario Sprovieri, Vincenzo Napolitano e Giada Eva Elisa Tarantino) artisti di ogni provenienza, età e stile. Pittura, scultura, fotografia, ceramica, installazioni e arte digitale, adesso convivono in un’esposizione che celebra la pluralità dei linguaggi artistici.

Tra i tanti protagonisti, anche figure note del panorama artistico attuale quali Nathalie Caldonazzo, Ennio Calabria, Alex Caminiti, Giuliano Grittini, Flavia Mantovan e Domenico Sorrentino, che si condividono le scene con: Adani Cristina Anna, Alghisi Graziano, Lidia Asenova Boyanova&Vera Boyanova “Lab&V.Bo”, Attadia Emanuele, Bacarelli Patrizia, Bietti Monica, Bruni Sabrina, Bulone Cinzia, Castellarin Rosellina, Chiodino Raffaella, Curto Mauro, D’Anna Zazzà, Di Renzo Nicola, Diop Anna, Gallo Giuseppina, Gallo Maria Grazia, Genovese Rossella, Gloriani Simona, Grande Marisa, Grechi Marco, Guerra Tiziana, Ieronimo Gabriele, Liarda Emanuele, Linares Molina Pepe, Lizzari Mariasole, Longo Arcangela, Lozzi Gino, Lupo Tina, Macis Andrea, Magione A., Marsura Alessandra, Melcarne Barbara, Mihail Filip, Peonia Barbara, Pettini Paola Augusta, Rossi Ornella, Rovi, Rumignani Iacopo “Jacopo”, Salvetti Sonia, Seccia Anna, Valenzi Anna Rita.

Il vernissage è fissato per domenica 6 luglio alle ore 17,30 e avrà la partecipazione del Presidente della Commissione Giubileo 2025, on-Dario Nanni. L’ingresso è gratuito, “Arte 24” e Canale 10 cureranno un reportage televisivo delle opere in esposizione. “Arte24” avrà una messa in onda sabato 12 luglio alle ore 20, con repliche la domenica 13 luglio alle ore 23 ed il mercoledì successivo alle ore 21 sul canale regionale Rete Oro (canale 77 del Digitale Terrestre). Canale 10 sui telegiornali della Regione Lazio e sulle televisioni che avranno a disposizione il servizio Tv. Sarà in onda in streaming nei medesimi giorni ed orari su www.reteoro.tv.



La puntata sarà pubblicata sul sito internet www.dfgroma.com, sulla pagina Facebook “Arte24” e sul canale YouTube “Arte24”. (Rs)