Danza, Lanuvio (Rm): tutto pronto per la prima edizione del "Premio Iuno Sospita"

Dal 3 al 5 luglio 2025, la splendida cornice di Villa Sforza Cesarini ospiterà il "Premio Iuno Sospita", prima edizione del concorso nazionale di danza promosso dal Comune di Lanuvio nell’ambito del progetto "Villa Sforza tra mito e realtà", con il contributo della Regione Lazio.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con il Centro Culturale Danza diretto da Floriana Galieti, si articolerà in tre giornate ricche di cultura, formazione e spettacolo.

Un’occasione per valorizzare i giovani talenti del panorama nazionale e offrire alla cittadinanza un momento di incontro tra arte e territorio.

Il programma si aprirà mercoledì 3 luglio alle ore 19:00 con le prove per i concorrenti (ingresso gratuito). Giovedì 4 luglio alle ore 20:30 è prevista la presentazione del libro "Didattica della danza classico-accademica. Linee metodologiche e testo programmatico per il I, II e III corso" di Lia Calizza e Gerardo Porcelluzzi, con dialogo a cura di Floriana Galieti.

A seguire, alle ore 21:00, prenderà il via il concorso vero e proprio. La serata di gala si terrà venerdì 5 luglio alle ore 21:00, con le premiazioni dei vincitori e la partecipazione degli allievi del Centro Culturale Danza.

“Siamo felici di poter ospitare una manifestazione di così alto valore artistico e culturale – dichiara il Vicesindaco Valeria Viglietti –. Il Premio Iuno Sospita rappresenta una nuova tappa nel percorso di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico della nostra città. Villa Sforza, ancora una volta, si conferma luogo di ispirazione e bellezza, capace di unire tradizione e innovazione.

La danza, in particolare, è un linguaggio universale che sa parlare al cuore delle persone: sarà una grande emozione vedere giovani talenti esprimersi in questo contesto così suggestivo”.

L’ingresso è gratuito per disabili, accompagnatori e bambini sotto i 6 anni. I biglietti per 4 e il 5 luglio possono essere acquistati in loco o prenotati ai numeri 348 3354825 – 392 4816133 oppure scrivendo a premioiunosospita@gmail.com.