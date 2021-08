#Covid-19 e zona gialla: Sicilia e Sardegna in bilico

Il passaggio della Sicilia potrebbe essere decretato domani.

La Sicilia è a rischio zona gialla, a causa dell'aumento delle persone ricoverate per Covid-19 nei reparti ospedalieri ordinari e nelle terapie intensive.Nello specifico, la Regione, che potrebbe diventare zona gialla già da domani per decreto, in seguito all'esame dei dati inerenti la diffusione del virus nazionale, ha superato i limiti critici in entrambi i settori, con i posti letto nei reparti ordinari occupati per il 20% e quelli di terapia intensiva occupati all'11%.Anche la Sardegna sarebbe a rischio: al momento, il 12% dei posti letto nei reparti di terapia intensiva sono occupati da pazienti positivi al Covid, mentre quelli dei reparti ordinari sono occupati per il 14%. Ciò non basterebbe a decretare la zona gialla.