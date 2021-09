#Covid-19, Ecdc: Basilicata, Calabria e Sicilia restano in fascia rossa

Sardegna, Toscana e Marche passano in arancione, solo la Valle d'Aosta è verde.

La Basilicata, la Calabria e la Sicilia restano in fascia rossa, mentre la Sardegna, la Toscana e le Marche passano in arancione come gran parte delle Regioni italiane. E' quanto emerge dal monitoraggio settimanale sulla diffusione del Covid-19 condotto dal Centro Europeo per il Controllo delle Malattie Infettive (Ecdc).La Valle d'Aosta è l'unica Regione italiana in fascia verde.