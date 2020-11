Covid-19, Iss: livello di contagio a 1,08

Continua a scendere il livello di contagio Rt da Covid-19.Stando alla bozza del monitoraggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute, tra il 16 e il 22 novembre è stato riscontrato un indice pari a 1,08, in riduzione di 0,10 punti rispetto a quanto registrato la settimana antecedente (1,18).Sono 10, inoltre, le Regioni che presentano un indice di contagi sotto l'1, mentre l'Abruzzo, la Campania, l'Emilia - Romagna, la Lombardia, il Friuli Venezia Giulia, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Sardegna, la Puglia, la Toscana e la Calabria (definita come "non valutabile") sono "classificate a rischio alto", per cui non può esserci "un rilassamento delle misure" ed è necessario proseguire con il distanziamento sociale.