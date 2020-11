Covid-19 Iss-Ministero Salute: indice di contagio in discesa

L'indice di contagio da #Covid-19 in Italia continua la sua discesa: secondo la bozza del report settimanale stilato dall'Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute, contenente i dati aggiornati al 18 novembre, per questa settimana, è a 1,18.L'indice di contagio è ancora superiore a 1, il che indica la crescita dell'epidemia, anche se è prossima alla stabilità. 7 giorni fa è a 1,43, due settimane fa a 1,72.I valori medi dell'indice di contagio, in gran parte delle Regioni, è tra 1 e 1,25, mentre è sotto l'1 in Sardegna, Molise, Lazio e Liguria.L'epidemia è fuori controllo per 18 regioni.