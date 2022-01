Covid-19, Italia: percentuale posti letto occupati in area medica al 29%, in Valle d'Aosta è al 69%

E' in salita la percentuale nazionale dei posti letto dei reparti di area medica occupati da pazienti positivi al Covid-19: secondo gli ultimi dati dell'Agenas, attualmente è al 29%.A livello regionale, a mostrare un più che deciso aumento dei posti letto occupati in area medica è la Valle d'Aosta, che tocca il 69%. Nelle ultime 24 ore, inoltre, è stato riscontrato un aumento anche in altre 11 Regioni: Abruzzo (29%), Basilicata (26%), Calabria (41%), Campania (29%), Emilia Romagna (27%), Lombardia (34%), Marche (27%), Piemonte (30%), Puglia (21%), Sardegna (15%), Toscana (25%).Per quanto riguarda, invece, le terapie intensive, i posti letto occupati sono stabili al 18%, ma oltrepassano il 20% in Abruzzo, Friuli, Lazio, Marche, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Piemonte e Valle d'Aosta.