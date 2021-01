Covid-19: l'Aifa autorizza il commercio del vaccino prodotto da Moderna

L'Agenzia Italiana del Farmaco ha dato l'ok alla messa in commercio del vaccino contro il Covid-19 prodotto dall'azienda americana Moderna. La sua somministrazione sarà consentita a tutti i soggetti dai 18 anni in su.La Commissione Tecnico-Scientifica dell'Aifa, riuntasi oggi, ha dato un riscontro positivo alla documentazione prodotta dall'azienda.Nello specifico, è stato evidenziato un "rapporto rischio/beneficio del vaccino particolarmente favorevole nella popolazione a maggiore rischio", ed è stato disposto un regime di fornitura perchè il vaccino possa essere commercializzato.E' il secondo via libera dato dall'Agenzia, dopo quello per il vaccino prodotto da Pfizer e BioNTech.Il vaccino prodotto da Moderna era stato approvato in precedenza, nella giornata di ieri, dall'Agenzia Europea per il Farmaco (Ema)."Salutiamo con entusiasmo la possibilità di mettere a disposizione un secondo strumento per questa campagna vaccinale che sta raggiungendo ottimi risultati in Italia. Si tratta - ha detto il Direttore Generale dell'Aifa, Nicola Magrini - di un vaccino sostanzialmente equivalente rispetto al primo, con dati molto convincenti rispetto a tutte le popolazioni a rischio"."La scienza - ha commentato il Presidente dell'Aifa, Giorgio Palù - ci ha fornito in pochissimo tempo un’altra arma potentissima ed efficace che sicuramente potrà incidere da subito sulla salute dei soggetti più a rischio, ma anche limitare la circolazione del virus se, come è auspicabile e come sta in affetti accadendo, l’adesione alla campagna vaccinale sarà convinta e sostenuta".Il via libera al vaccino Moderna è stato divulgato dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, sui suoi canali social: "Dopo l'ok europeo di Ema - ha scritto Speranza - l'Agenzia Italiana del farmaco ha dato approvazione al vaccino Moderna. Da oggi abbiamo uno strumento in più per la nostra campagna di vaccinazione su cui stiamo investendo ogni energia".