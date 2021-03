Covid-19: la Valle d'Aosta potrebbe entrare in fascia rossa

La Valle d'Aosta potrebbe entrare nella fascia di rischio rossa, mentre il Lazio, secondo quanto riferito in conferenza stampa a Palazzo Chigi dal Ministro della Salute Roberto Speranza, a partire da martedì, sarà arancione.Per effetto delle ultime misure del governo, l'Italia è divisa fra Regioni in fascia arancione e rossa per cercare di arginare la curva dei contagi da Covid-19. I bar e i ristoranti restano chiusi.Nel Lazio, da martedì, potranno riaprire i negozi e ripartirà la didattica in presenza per le scuole. In merito alla Valle d'Aosta, l'entrata in fascia rossa a partire dalla prossima settimana era stata annunciata, in precedenza, dal Governatore Erik Lavevaz.Nel corso della serata di oggi dovrebbero arrivare le ordinanze del Ministro Speranza, ma sembra certa la fascia rossa per tutte le grandi regioni del Nord Italia (comprendendo, dunque, anche Lombardia, Emilia Romagna e Veneto), mentre l'intero Paese sarà in lockdown per il periodo delle festività pasquali, dal 3 al 5 aprile, a prescindere dalle fasce di rischio in cui ogni Regione si trova, per evitare il formarsi di assembramenti.