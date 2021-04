Covid-19, Liguria, Toti: "Conto di mettere in sicurezza gli over 60 al massimo entro metà giugno"

"Conto di mettere in sicurezza entro maggio, massimo la metà di giugno, gli over 60, le patologie sensibili al Covid e i caregiver. Rappresentano oltre il 50% degli attuali posti letto in ospedale, il 70% delle terapie intensive e oltre l'80% dei deceduti. Quando avremo protetto gli over 60 il Covid non sarà più un tema di salute pubblica".Così, ai microfoni di Sky Tg 24, il governatore ligure Giovanni Toti.