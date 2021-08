#Covid-19, Min. Salute-Iss: indice Rt in calo, è a 1,1

La settimana scorsa era a 1,27. In aumento l'incidenza dei casi.

Continua a scendere l'indice di contagio Rt da Covid-19 in Italia: secondo l'ultimo monitoraggio condotto dall'Istituto Superiore di Sanità con il Ministero della Salute, che sarà illustrato oggi in cabina di regia, nell'ultima settimana, l'indice è sceso da 1,27 a 1,1, mentre l'incidenza settimanale è cresciuta lievemente, da 68 a 69 casi ogni 100mila abitanti.A livello giornaliero, invece, l'incidenza è passata da 73 a 73,6 casi ogni 100mila abitanti. Aumentano i posti letto occupati nei reparti di area medica e di terapia intensiva, che registrano una crescita, rispettivamente, del 6,2% e del 4,9%.A livello nazionale, inoltre, è prevalente il contagio da variante Delta. Per quanto riguarda il rischio di contagio, infine, è basso in Lombardia, Lazio e Veneto e moderato nel resto dell'Italia.