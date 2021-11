Covid-19, Parisi: forti tendenze antiscientifiche in società attuale

"Ci sono forti tendenze antiscientifiche nella società attuale, il prestigio della scienza e la fiducia in essa vanno diminuendo velocemente". Così il Premio Nobel 2021 per la Fisica, Prof. Giorgio Parisi, durante l'inaugurazione dell'Anno Accademico dell'Università di Roma "La Sapienza"."Con un vorace consumismo tecnologico si diffondono pratiche astrologiche, omeopatiche, antiscientifiche", aggiunge, per poi evidenziare la presenza di "cattivi divulgatori"."Abbiamo il dovere di promuovere una cultura basata su fatti e impedire la diffusione della pseudoscienza", prosegue.