Covid-19: stop al lockdown totale in Alto Adige

Termina il periodo di lockdown totale in Alto Adige, a seguito del completamento dello screening di massa per il Covid-19, che ha permesso di scovare 3.400 positivi asintomatici che saranno messi in quarantena, e del miglioramento della curva dei contagi.A renderlo noto è il Presidente della Regione Autonoma del Trentino-Alto Adige, Arno Kompatscher, che precisa che, a partire da lunedì 30 novembre, sarà possibile la riapertura di estetisti, negozi, parrucchieri e mercati, oltre che la ripresa della didattica in presenza per la prima media e, dal 4 dicembre, anche per le scuole degli altri gradi, i bar e i ristoranti.Le misure intraprese in Alto Adige hanno superato quelle previste dal governo per le zone di fascia rossa.