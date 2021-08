#Covid, Pescara, Liberati: "In atto propaganda per inutile estensione vaccini a minori, depositeremo esposto"

"Proseguiremo la nostra lotta pacifica anche contro l’ obbligatorietà del Green pass nei luoghi della socialità in Italia".

"Depositeremo il prossimo 2 settembre un esposto, presso la Procura della Repubblica di Pescara, poiché è in atto, a nostro giudizio, una propaganda mediatica che ha come fine una inutile estensione della campagna vaccinale anti - Covid ai minori. Crediamo nella libertà di scelta, relativa alla somministrazione dei seri, ai sensi dell’ articolo 32 della Costituzione italiana. Proseguiremo dunque la nostra lotta pacifica anche contro l’ obbligatorietà del Green pass nei luoghi della socialità in Italia. Ci vediamo tutti i sabati in Piazza della Rinascita, a Pescara, alle ore 19. Ogni nostra iniziativa è autorizzata dalle autorità competenti e non ha simboli di partiti politici, né di associazioni".Così, in una nota, Nico Liberati, membro del gruppo di lavoro organizzatore delle manifestazioni in Abruzzo contro il Green Pass.