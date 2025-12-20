Instant Mood: Da Leoncavallo a Askatasuna, il centro sociale polarizza la rete

Arcadia, la società di comunicazione di Domenico Giordano, ha analizzato in un Instant Mood le polarizzazioni che la parola chiave «centro sociale» ha generato negli ultimi 24 mesi. “Il picco di parlato più consistente - spiega Giordano - è stato registrato ad agosto 2025 in coincidenza dello sgombero del «Leoncavallo». In tutto, le menzioni sono state 144 mila con una platea potenziale di pubblico raggiunto di 10 milioni di utenti. Nel censimento dei termini più utilizzati in accompagnamento alla parola chiave «centro sociale» è interessante sottolineare alcuni concetti con una forte polarità politica. Tra questi, «Ilaria Salis», «sociale leoncavallo», «sociale askatasuna», «elettore di sinistra», «giorgia meloni», «ordine», «delinquere», «politica usando». Il censimento degli hashtag più utilizzati in accompagnamento alla parola chiave «centro sociale» svela quanto il dibattito politico online sul tema sia stata catalizzato dai due poli più esposti: il #leoncavallo, e l’#askatasuna".

La maggior parte delle conversazioni sul tema «centro sociale» "si sono sviluppate sulle due piattaforme Meta. Solo i primi 500 post pubblici - afferma lo spin doctor Giordano - hanno incassato 4.312.678 interazioni, di cui il 77% è stato generato da Facebook. Il sentiment degli utenti generato sulle parole chiave «Leoncavallo» e «Askatasuna» racconta una divisione dell’opinione pubblica che risente della polarizzazione del dibattito politico. Infatti, i valori positivo e negativo, in particolare per il centro sociale torinese si equivalgono, mentre per quello milanese, c’è una maggior polarità positiva, legata alla hype dello sgombero”. Domenico Giordano è consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab, editorialista con Formiche, Panorama.it, il Tempo, il Riformista, la Stampa, il Mattino e data analyst di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino su Rai 1. (Fonte arcadiacom.it, listening: dicembre 2023 - dicembre 2025).