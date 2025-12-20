Hai dimenticato la password? Clicca qui
Non sei ancora iscritto?
Home Notiziario Infrastrutture Primo Piano Cronaca Esteri Ambiente Regioni & Città Salute Turismo
Cultura
ARTE
Cinema
Danza
Libri
Musica
Radio & Tv
Teatro
PPN Comunicazione Sport Tecnologia Agroalimentare Dogane oggi PPN FOOD Difesa & Sicurezza Editoriale Automotive Politica Rai Eventi Moda Economia
Menu
Aggiornato alle 18:56
Sblocca articolo

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?

No
Yes
Acquista questo articolo
Instant Mood: Da Leoncavallo a Askatasuna, il centro sociale polarizza la rete
a soli € 3,00
Non perdere mai una notizia!
Instant Mood: Da Leoncavallo a Askatasuna, il centro sociale polarizza la rete

La maggior parte delle conversazioni sul tema degli sgomberi degli spazi autogestiti si sono sviluppate sulle due piattaforme Meta. Solo i primi 500 post pubblici hanno incassato oltre 4 milioni di interazioni, di cui il 77% è stato generato da Facebook.

(Prima Pagina News)
Sabato 20 Dicembre 2025
Roma - 20 dic 2025 (Prima Pagina News)

La maggior parte delle conversazioni sul tema degli sgomberi degli spazi autogestiti si sono sviluppate sulle due piattaforme Meta. Solo i primi 500 post pubblici hanno incassato oltre 4 milioni di interazioni, di cui il 77% è stato generato da Facebook.

Arcadia, la società di comunicazione di Domenico Giordano, ha analizzato in un Instant Mood le polarizzazioni che la parola chiave «centro sociale» ha generato negli ultimi 24 mesi. “Il picco di parlato più consistente - spiega Giordano - è stato registrato ad agosto 2025 in coincidenza dello sgombero del «Leoncavallo». In tutto, le menzioni sono state 144 mila con una platea potenziale di pubblico raggiunto di 10 milioni di utenti. Nel censimento dei termini più utilizzati in accompagnamento alla parola chiave «centro sociale» è interessante sottolineare alcuni concetti con una forte polarità politica. Tra questi, «Ilaria Salis», «sociale leoncavallo», «sociale askatasuna», «elettore di sinistra», «giorgia meloni», «ordine», «delinquere», «politica usando». Il censimento degli hashtag più utilizzati in accompagnamento alla parola chiave «centro sociale» svela quanto il dibattito politico online sul tema sia stata catalizzato dai due poli più esposti: il #leoncavallo, e l’#askatasuna". 

 

La maggior parte delle conversazioni sul tema «centro sociale» "si sono sviluppate sulle due piattaforme Meta. Solo i primi 500 post pubblici - afferma lo spin doctor Giordano - hanno incassato 4.312.678 interazioni, di cui il 77% è stato generato da Facebook. Il sentiment degli utenti generato sulle parole chiave «Leoncavallo» e «Askatasuna» racconta una divisione dell’opinione pubblica che risente della polarizzazione del dibattito politico. Infatti, i valori positivo e negativo, in particolare per il centro sociale torinese si equivalgono, mentre per quello milanese, c’è una maggior polarità positiva, legata alla hype dello sgombero”. Domenico Giordano è consigliere nazionale AssoComPol e FerpiLab, editorialista con Formiche, Panorama.it, il Tempo, il Riformista, la Stampa, il Mattino e data analyst di XXI Secolo, il programma ideato e condotto da Francesco Giorgino su Rai 1. (Fonte arcadiacom.it, listening: dicembre 2023 - dicembre 2025).


RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright Prima Pagina News

#askatasuna
Arcadia
Askatasuna
centro sociale
centro sociale Askatasuna
centro sociale Leoncavallo
Domenico Giordano Arcadia
Instant Mood centro sociale
Leoncavallo
Leoncavallo a Askatasuna
PPN
Prima Pagina News
Contatti

Contatti

Redazione:

Tel. 3519195054

Fax 06-23310577 

E-mail: redazione@primapaginanews.it

 

Ufficio Abbonamenti:

Tel. 3519195054. - Fax 06-23310577 

E-mail: info@kriptonews.it

 

Note legali

Note legali

Kriptonews S.r.l. Società Editrice di PRIMA PAGINA NEWS        Sede legale: Via Gian Domenico Romagnosi 11/a 00196 Roma  Fax 06.23310577

Kriptonews S.r.l. 2010. Tutti i diritti riservati. Tutti i contenuti di questo sito possono essere replicati per il solo uso personale, è quindi vietata la riproduzione, anche parziale, su altri siti web, mailing list, newsletter, riviste cartacee e CD rom e altri supporti, anche in assenza di finalità di lucro. Sono autorizzate riproduzioni parziali del contenuto del sito purché sia citata la fonte e la riproduzione non avvenga a scopo di lucro.

Le foto riprodotte in questo sito provengono in prevalenza da Internet e sono pertanto ritenute di dominio pubblico. Gli autori delle immagini o i soggetti coinvolti possono in ogni momento chiederne la rimozione, scrivendo al seguente indirizzo: info@kriptonews.it