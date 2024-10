"Mea Culpa": il primo romanzo di Fabio Cortina, tra cronaca e fiction

Mea Culpa è questo il titolo del primo romanzo di Fabio Cortina, edito da Edizioni &100 Marketing e disponibile sia in versione cartacea che Ebook su Amazon. Una storia ambientata nella terra del giornalista, la provincia di Frosinone, che narra proprio le vicende di un suo collega: Riccardo Cervoni, giovane firma dell’edizione locale del Messaggero. Una storia in cui la tranquillità della provincia viene squassata da un arresto, quello del camorrista latitante da anni Francesco Vitale, che ben presto deciderà di creare scompiglio all’interno di equilibri che per qualcuno sarebbero potuti rimanere eterni.

“Il mio non vuole essere un libro di denuncia, o cose del genere, - spiega l’autore Fabio Cortina - ma semplicemente un romanzo. Una storia che affonda le sue radici nel nostro territorio che storicamente ha attirato, attira ed attirerà gli appetiti del crimine organizzato. Ed allora ho immaginato che ad un certo punto, come scrivo anche nel romanzo, ‘gli ingranaggi si inceppano’ e salta fuori la necessità di non scoprire il vaso di Pandora”.

Tre protagonisti: il giornalista Riccardo Cervoni, il vecchio camorrista Francesco Vitale e l’ufficiale dei carabinieri Matteo Tenace. “Le vite di questi tre uomini si incrociano, si scontrano ed in qualche modo vengono tutte e tre scompaginate dagli eventi che li riguardano. Il tutto in un contesto che prova anche a descrivere il territorio della provincia di Frosinone e le sue peculiarità. All’interno del libro poi spunta un memoriale, che rappresenta il vero punto di rottura nella narrazione: uno spaccato della storia della camorra, casertana e napoletana, dagli anni 80 ad oggi, in cui Vitale racconta come si muoveva e come poi passò ad essere il capozona del cassinate”.

Un libro che tiene incollati i lettori agli eventi, grazie ad un ritmo incalzante che rappresenta proprio quella necessità di togliere gli intoppi a quegli ingranaggi del male che hanno smesso di girare ed hanno attirato l’attenzione di chi si era sempre girato dall’altra parte. “Il titolo Mea Culpa - conclude l’autore - rappresenta proprio l’atto di ammissione della responsabilità di chi in maniera diretta, o indiretta, si è reso protagonista o complice di questo stato di cose”.

Fabio Cortina, giornalista professionista, classe 1985, laureato in Scienze della comunicazione all'Università degli studi di Cassino. Attualmente è redattore e conduttore dell'emittente televisiva regionale del Lazio, Teleuniverso. È iscritto dal 2012 all'ordine dei giornalisti del Lazio, nell'elenco pubblicisti e dal 2023 in quello professionisti.

La casa editrice Edizioni &100 Marketing, fondata a Roma il 17 dicembre 2020, si è espansa a Milano nel 2021 e in provincia di Frosinone nel 2023, specializzandosi in opere sartoriali curate in ogni dettaglio. Con un approccio unico e personalizzato, soddisfa le esigenze e le aspettative di ogni autore, offrendo una vasta gamma di collane editoriali pensate per abbracciare ogni genere e stile narrativo.