A Roma la presentazione dell'Associazione "Identità Fotografiche"

L'Associazione "Identità Fotografiche" è lieta di illustrare una serie di percorsi mirati alla promozione e alla valorizzazione della cultura fotografica italiana. Attraverso il coinvolgimento di Istituzioni nazionale ed aziende pubbliche/private per la realizzazione di progetti atti a creare un ponte tra i fotografi storici italiani e i nuovi talenti del mondo fotografico e del fotogiornalismo, l’associazione auspica la collaborazione con le associazioni fotografiche italiane, studiosi ed esperti di fotografia per la condivisione di esperienze e progetti.

Alla conferenza stampa interverranno Davide Desario, Direttore Adnkronos; On. Alessandro Amorese, Commissione Cultura Camera dei deputati; On. Federico Mollicone, Presidente Commissione Cultura; On. Gianmarco Mazzi, Sottosegretario alla Cultura; Marco Ravagli, Fotoreporter - Archivio Ravagli; Marco Geppetti, Fotoreporter - Marcello Geppetti Media Company; Maurizio Riccardi, Fotoreporter - Archivio Riccardi; Maurizio Piccirilli, Fotoreporter – Giornalista; Prof. Fabio Torriero, Docente Lumsa Media Società e Politica.

Principali obiettivi dell'associazione "Identità Fotografiche"

1. Sensibilizzazione istituzionale e digitale: per promuovere l'importanza della conservazione e della fruizione degli archivi fotografici privati attraverso l'istituzione di spazi dedicati e la digitalizzazione dei contenuti, al fine di renderli accessibili al pubblico.

2. Riconoscimento del contributo fotografico: per sostenere l'istituzione di un Albo dei fotografi storici italiani, al fine di evidenziare il valore della documentazione fotografica nel contesto nazionale.

3. Musei virtuali e fisici: per proporre la creazione di un museo virtuale della fotografia italiana, in attesa della realizzazione di musei fisici dedicati alla materia.

4. Esplorazione dei tesori fotografici: per favorire il dialogo tra le istituzioni e gli esperti del settore per individuare e affrontare le criticità nel mondo della fotografia italiana

5. Coinvolgimento educativo: per attivare percorsi formativi in collaborazione con centri universitari e istituzioni educative per promuovere la cultura fotografica tra le nuove generazioni.

6. Tour fotografici nazionali: per organizzare esposizioni itineranti in tutto il territorio nazionale al fine di valorizzare il lavoro dei fotografi italiani e favorire lo scambio culturale tra le comunità locali.

7. Approfondimenti sull'AI: per individuare linee guida che aiutino ad avere una visione chiara e realistica della fotografia, del fotogiornalismo e degli archivi storici, garantendo un uso corretto ed etico dell’intelligenza artificiale.

Un punto di incontro per la Fotografia

L'Associazione "Identità Fotografiche" intende diventare un punto di incontro per lo studio di percorsi di valorizzazione dell'arte fotografica, creando un gruppo di riflessione dove condividere esperienze e progetti. Attraverso i soci fondatori Maurizio Riccardi, Marco Geppetti e Marco Ravagli, illustri figure del settore e proprietari di importantissimi archivi storici, l'associazione mira a rendere fruibile l’immenso patrimonio fotografico del nostro Paese utilizzando il potenziale mediatico e documentale della fotografia per coinvolgere persone, aziende ed istituzioni sull’importanza della riscoperta del memoria italiana attraverso le foto dei grandi autori storici e dei giovani fotografi per rendere fruibili al grande pubblico il patrimonio documentale italiano.