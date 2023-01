Abruzzo, Fratelli d'Italia: punto a 100 giorni di Governo

Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Massimo Verrecchia, il sottosegretario Umberto D’Annuntiis e il consigliere regionale, Marco Cipolletti, sono intervenuti a margine dell’incontro di questa mattina che è servito per fare il punto dell’azione politica di Fratelli d’Italia a 100 giorni dall’insediamento del nuovo governo nazionale.Ospiti della conferenza i parlamentari abruzzesi FdI, Guido Liris, Etel Sigismondi, Guerino Testa, Rachele Silvestri, Fabio Roscani e, per l’occasione è stato presente il presidente del gruppo FdI al Senato, Lucio Malan.“Abbiamo la fortuna di avere dei parlamentari che stanno bene operando, che ringraziamo perché hanno contribuito a creare una sinergia tra Regione Abruzzo e Governo, anche attraverso l’intermediazione di Giorgia Meloni. Il nostro auspicio è quello di continuare a lavorare nel senso che già hanno tracciato i nostri parlamentari.La presenza del senatore Malan suggella questi primi 100 giorni di lavoro e ci inorgoglisce. Un ruolo centrale e fondamentale va riconosciuto al presidente della Regione Marco Marsilio per l’ottimo lavoro fin qui svolto, restituendo dignità alla Regione Abruzzo”.