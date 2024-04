Sport, rugby, Serie A Elite Maschile, al via i playoff: in sei a caccia del biglietto per la Finale

Il massimo campionato maschile entra nel vivo con il primo turno di post-season in calendario nel weekend del 27/28 aprile.

Sei le squadre ancora in corsa per il titolo di Campione d’Italia numero novantatré che si assegnerà a Parma il 2 giugno, nella Finale in programma allo Stadio “Sergio Lanfranchi” di Parma in occasione della Festa della Repubblica.

La nuova formula del turno di semifinale prevede due gironi meritocratici da tre squadre in base alla classifica della stagione regolare, con gare di sola andata tra le componenti di ciascun girone e qualificazione alla Finale-scudetto per le due prime classificate.

Il turno inaugurale dei play-off, interamente disponibile in simulcast su RaiSport e Dazn, vede il Girone 1 debuttare sabato 27 aprile alle 16.15 allo “Zaffanella” di Viadana dove i leoni gialloneri di Gilberto Pavan, primi e rivelazione della stagione regolare,ospitano l’HBS Colorno di coach Casellato, arrivato a un passo dalla qualificazione alla Finale nel 2023 e fermato in semifinale da Rovigo. Arbitraggio affidato al livornese Angelucci.

Proprio i Campioni d’Italia in carica, testa di serie del Girone 2, domenica 28 alle ore 16 saranno protagonisti della seconda partita del turno ricevendo al “Battaglini” i cugini del Mogliano Veneto nel primo dei tre derby della pool completata dal Petrarca. Dirige Manuel Bottino di Roma.

“Arriviamo alla semifinale con molto entusiasmo e con la rosa tutta a disposizione – spiega il coach del Rugby Viadana 1970, Gilberto Pavan – gli allenamenti sono stati caratterizzati da molta qualità e quindi la concorrenza è molto alta. Questo entusiasmo dovrà essere gestito durante le semifinali, nonostante giocheremo tutte le partite in casa, dovremo rimanere lucidi perché saranno semifinali secche che saranno stabilite tramite episodi. Dovremmo focalizzarci sui momenti chiave della partita e sapere gestire con la testa quelli più delicati. Questo è sicuramente prendere piacere nel vivere questi momenti. Per Viadana è sicuramente un piacere essere tornati ai vertici del rugby italiano”.

Umberto Casellato, capo allenatore dell’HBS Colorno, commenta: “Penso che i Playoff siano una cosa a parte, siamo arrivati fin qua e ora vogliamo vincere. Sento un buon feeling in squadra, il percorso fatto fin qui penso sia stato buono ed ora andiamo a giocarci il tutto per tutto, è il bello dello sport. Con questa formula Playoff conta poco essere arrivati primi o secondi in classifica, verrà rimesso tutto in discussione, bene per noi, cercheremo di sfruttare al meglio questa possibilità. Viadana ha vinto la stagione regolare, è sicuramente un’ottima squadra ma ora è partita secca. Quest’anno non li abbiamo mai battuti e quindi faremo di tutto per invertire i pronostici”.