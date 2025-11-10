Ad Arezzo la XIV edizione del Gran Galà del Calcio

Sei sicuro di voler sbloccare questo articolo?
Tra i premiati Carnesecchi, Bastoni, Mandragora, Retegui e Nico Paz.
Manca solo qualche ora e poi avverrà ufficialmente il taglio del nastro per il consueto appuntamento annuale con il Gran Galà del Calcio, l’evento inserito nel palinsesto del Festival del Calcio Italiano – Rever che dà spazio al meglio del palcoscenico calcistico italiano, sia professionistico che dilettantistico, della stagione 2024/25 ma anche del giornalismo sportivo italiano ad ampio raggio.
Questa sera, 10 novembre 2025, presso l’ “Auditorium AIA – Stadio Città di Arezzo” verrà celebrata l’eccellenza sportiva. Importanti, a questo proposito, sono le parole del giornalista e project manager Donato Alfani, direttore dell’intera macchina organizzativa del Festival del Calcio Italiano, il quale, nella conferenza stampa di presentazione dell’evento, svoltasi in data 8 novembre 2025, ha sottolineato “il numero imponente tra presidenti di Serie A, dirigenti, allenatori e calciatori, oltre alla categoria dell'informazione”.
Naturalmente, un importante contributo arriva dalla famiglia Manzo, specialmente nella figura del presidente dell’Arezzo, Guglielmo Manzo, che ha permesso alla città toscana di diventare il centro gravitazione non solo del calcio, ma anche dello sport italiano in questi mesi.
Di seguito i nomi dei premiati.
Per la Serie A:
Miglior Portiere: Marco Carnesecchi
Miglior Difensore: Alessandro Bastoni
Miglior Centrocampista: Rolando Mandragora
Miglior Attaccante: Mateo Retegui
Miglior Calciatore: Scott McTominay
Miglior Giovane Calciatore: Nico Paz
Miglior Goal: Pietro Comuzzo, Ylber Ramadani
Miglior Procuratore: Giuseppe Riso
Miglior Allenatore: Antonio Conte
Miglior Giovane Allenatore: Cesc Fabregas, Raffaele Palladino
Miglior Responsabile Settore Giovanile: Massimo Tarantino
Miglior Responsabile Area Scouting: Dario Rossi
Miglior Club: S.S.C. Napoli
Miglior Presidente: Aurelio De Laurentiis
Miglior Dirigente Sportivo: Marco Di Vaio
Miglior Direttore Sportivo: Tony D’Amico
Miglior Giovane Direttore Sportivo: Giovanni Manna
Miglior Team Manager: Alberto Marangon
Miglior Addetto Stampa: Luigi Crippa
Miglior Responsabile Comunicazione: Andrea Anselmi
Premio Gestione Social: A.S. Roma
Miglior Arbitro Can: Daniele Doveri
Miglior Arbitro Var: Aleandro Di Paolo
Miglior Esordiente: Ange-Yoan Bonny
Miglior Calciatore Rivelazione: Tommaso Baldanzi
Miglior Giovane Talento: Alieu Njie
Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani: A.C. Monza
Premio Speciale: Edoardo Bove
Premio alla Carriera: Alessandro Florenzi, Claudio Ranieri
Per la Serie A Top 11
Miglior Portiere Top 11: Mile Svilar
Miglior Terzino Destro Top 11: Giovanni Di Lorenzo
Miglior Terzino Sinistro Top 11: Federico Dimarco
Miglior Difensore Centrale Top 11: Evan N’Dicka
Miglior Difensore Centrale Top 11: Francesco Acerbi
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11: Riccardo Orsolini
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11: Kenan Yildiz
Miglior Centrocampista Centrale Top 11: Samuele Ricci
Miglior Centrocampista Centrale Top 11: Éderson Dos Santos
Miglior Attaccante Top 11: Marcus Thuram, Moise Kean, Ademola Lookman
Miglior Mister Top 11: Cristian Chivu
Per la Serie A Femminile
Miglior Portiere: Cecilía Rán Runarsdottir
Miglior Difensore: Ivana Andrés
Miglior Centrocampista: Manuela Giugliano
Miglior Attaccante: Martina Piemonte
Miglior Calciatrice: Cristiana Girelli
Miglior Goal: Barbara Bonansea
Miglior Club: Juventus F.C.
Miglior Allenatore: Massimiliano Canzi
Miglior Presidente: Gianluca Ferrero
Miglior Direttore Sportivo: Gianmarco Migliorati
Premio Gestione Social: A. S. Roma
Premio Speciale Miglior Giovane: Giorgia Arrigoni
Per la Serie B
Miglior Portiere: Adrian Šemper
Miglior Difensore: Marco Ruggero, Mehdi Dorval
Miglior Centrocampista: Salvatore Esposito, Simone Santoro
Miglior Attaccante: Armand Laurienté
Miglior Calciatore: Domenico Berardi
Miglior Giovane Calciatore: Francesco Pio Esposito
Miglior Goal: Matteo Maggio, Edoardo Solieri
Miglior Procuratore: Giovanni Tateo, Valeriano Narcisi
Miglior Allenatore: Filippo Inzaghi
Miglior Giovane Allenatore: Fabio Grosso, Guido Pagliuca
Miglior Responsabile Settore Giovanile: Giuseppe Vecchio
Miglior Responsabile Area Scouting: Massimo Bava
Miglior Club: U.S. Sassuolo Calcio
Miglior Presidente: Giuseppe Corrado
Miglior Direttore Sportivo: Francesco Palmieri, Davide Vaira, Simone Giacchetta
Miglior Giovane Direttore Sportivo: Matteo Lovis
Miglior Dirigente Sportivo: Giovanni Carnevali
Miglior Addetto Stampa: Mario Di Capua
Miglior Responsabile Comunicazione: Jacopo Gismondi
Miglior Team Manager: Matteo Visani
Miglior Arbitro Can: Kevin Bonacina
Miglior Calciatore Rivelazione: Andrea Adorante
Miglior Esordiente: Niccolò Fortini
Premio Club Per Aver Giocato Con Più Calciatori Italiani: Mantova 1911
Premio Gestione Social: U.S. Catanzaro 1929
Premio Speciale Miglior Realizzatore: Massimo Coda
Premio alla Carriera: Fabio Lucioni
Per la Serie B Top 11
Miglior Portiere Top 11: Demba Thiam
Miglior Terzino Destro Top 11: Romano Floriani Mussolini
Miglior Terzino Sinistro Top 11: Leonardo Sernicola
Miglior Difensore Centrale Top 11: Simone Canestrelli
Miglior Difensore Centrale Top 11: Matteo Bianchetti
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11: Idrissa Touré, Matteo Tramoni
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11; Jari Vandeputte
Miglior Centrocampista Centrale Top 11: İsak Vural
Miglior Centrocampista Centrale Top 11: Giuseppe Leone
Miglior Attaccante Top 11: Pietro Iemmello
Miglior Attaccante Top 11: Cristian Shpendi
Miglior Mister Top 11: Giovanni Stroppa
Per la Serie C:
Miglior Portiere Girone A: Mattia Fortin
Miglior Portiere Girone B: Gianmarco Vannucchi
Miglior Portiere Girone C: Antony Iannarilli
Miglior Difensore Girone A: Giuseppe Cuomo
Miglior Difensore Girone B: Tiago Casasola, Marco Chiosa
Miglior Difensore Girone C: Tommaso Cancellotti
Miglior Centrocampista Girone A: Dominic Vavassoti
Miglior Centrocampista Girone B: Andrea Corbari
Miglior Centrocampista Girone C: Enrico Oviszach
Miglior Attaccante Girone A: Vanja Vlahovic
Miglior Attaccante Girone B: Emanuele Cicerelli
Miglior Attaccante Girone C: Facundo Lescano
Miglior Calciatore Girone A: Mattia Bortolussi
Miglior Calciatore Girone B: Andrea Franzoni
Miglior Calciatore Girone C: Marco Tumminello
Miglior Allenatore Girone A: Matteo Andreoletti
Miglior Giovane Allenatore Girone A: Andrea Chiappella
Miglior Allenatore Girone B: Fabio Gallo
Miglior Giovane Allenatore Girone B: Ignazio Abate
Miglior Allenatore Girone C: Raffaele Biancolino
Miglior Giovane Allenatore Girone C: Pietro De Giorgio
Miglior Goal Girone A: Cristian Buonaiuto
Miglior Goal Girone B: Edoardo Saporiti, Davide Merola
Miglior Goal Girone C: Cosimo PatiernO
Miglior Presidente Girone A: Francesco Peghin
Miglior Presidente Girone B: Antonio Gozzi, Daniele Sebastiani
Miglior Presidente Girone C: Angelo Antonio D’Agostino
Miglior Direttore Sportivo Girone A: Massimiliano Mirabelli
Miglior Direttore Sportivo Girone B: Matteo Superbi, Pasquale Foggia
Miglior Direttore Sportivo Girone C: Mario Aiello, Elio Di Toro
Miglior Procuratore Serie C: Felice Evacuo
Miglior Addetto Stampa Girone A: Matteo Pisoni
Miglior Addetto Stampa Girone B: Matteo Mainetti
Miglior Addetto Stampa Girone C: Gianluca Monti, Michele Lodato
Miglior Squadra Girone A: Calcio Padova
Miglior Squadra Girone B: Virtus Entella
Miglior Squadra Girone C: U.S. Avellino 1912
Miglior Calciatore Rivelazione Girone A: Joshua Tenkorang
Miglior Calciatore Rivelazione Girone B: Antonio Di Nardo
Miglior Calciatore Rivelazione Girone C: Emanuele Schimmenti
Miglior Calciatore Esordiente Girone A: David Stuckler
Miglior Calciatore Esordiente Girone B: Guglielmo Mignani
Miglior Calciatore Esordiente Girone C: Raffaele Romano, Luciano Peluso
Miglior Arbitro: Andrea Zanotti
Premio Gestione Social: Catania F.C.
Miglior Dirigente Sportivo Girone A: Massimo Crippa
Miglior Dirigente Sportivo Girone B: Carlo Mammarella
Miglior Dirigente Sportivo Girone C: Vincenzo Greco
Miglior Responsabile Area Scouting: Andrea Innocenti
Miglior Responsabile Settore Giovanile: Angelo Londrillo
Premio Speciale: Guglielmo Manzo, Avv. Eduardo Chiacchio
Premio alla Carriera: Marco Firenze, Christian Argurio
Per la Serie C Top 11:
Miglior Portiere Top 11: Alessandro Confiente
Miglior Terzino Destro Top 11: Edoardo Pierozzi
Miglior Terzino Sinistro Top 11: Fabio Tito
Miglior Difensore Centrale Top 11: Mirko Miceli
Miglior Difensore Centrale Top 11: Andrea Tiritiello
Miglior Centrocampista Laterale Destro Top 11: Roberto De Rosa
Miglior Centrocampista Laterale Sinistro Top 11: Ismail Achik
Miglior Centrocampista Centrale Top 11: Matteo Dagasso
Miglior Centrocampista Centrale Top 11: Antonio Prisco
Miglior Attaccante Top 11: Andrea Ferraris, Emiliano Pattarello
Miglior Mister Top 11: Silvio Baldini
Per la Serie D
Miglior Squadra: A.C. Bra, Casarano Calcio, S. S. D. Dolomiti Bellunesi, Forlì F. C., Guidonia Montecelio 1937 F.C., U.S. Livorno 1915 A.C. Ospitaletto Franciacorta, U. S. Sambenedettese, Siracusa Calcio 1924
Per il settore Media& Informazione
Giornalista Sportivo Uomo: Fabrizio Romano
Giornalista Sportiva Donna: Simona Rolandi
Miglior Telecronista Sportivo: Dario Mastroianni
Miglior Conduttore Sportivo: Marco Cattaneo
Miglior Conduttrice Sportiva: Sara Benci
Miglior Commento Tecnico: Andrea Stramaccioni
Miglior Opinionista Sportivo: Paolo Di Canio
Miglior Giornalista Bordocampo Uomo: Marco Nosotti
Miglior Giornalista Bordocampo Donna: Giusy Meloni
Miglior Direttore di Testata Sportiva "Quotidiano": Guido Vaciago
Miglior Direttore di Testata Sportiva "TV"; Federico Ferri
Miglior Direttore di Testata Sportiva "Web": Emanuele Corazzi
Miglior Direttore di Testata: Alberto Brandi
Miglior Programma Televisivo Sportivo: "La Domenica Sportiva"
Miglior Format Televisivo Sportivo: "Sky Calcio Club"
Miglior Rubrica Sportiva: "Bordocam"
Miglior TG Sportivo: "SportMediaset"
Miglior Programma Radiofonico Sportivo: "Mai Visto Alla Radio"
Miglior Redazione Sportiva TV: "Sky Sport 24"
Miglior Redazione Sportiva Web: "Tuttomercatoweb"
Miglior Redazione Sportiva Agenzia di Stampa: Ansa
Miglior Redazione Sportiva Quotidiano: "Corriere della Sera"
Miglior Redazione Sportiva Radio: "Rai Radio 1 Sport"
Miglior Redazione Sportiva Online: Sportitalia
Miglior Quotidiano Sportivo: "Corriere dello Sport"
Miglior Quotidiano Sportivo Online: Tuttosport.com
Miglior Portale Sportivo: Fantacalcio
Miglior Web TV Sportiva: Viola Channel
Miglior Radio Sportiva: Radio Sportiva
Miglior Speciale Sportivo TV: Michele Padovano
Premio Speciale Trasmissione Sportiva: Champions Night
Premio Speciale TV: Netweek Calcio Show
Premio Speciale: Amaranto Channel Tutto Salernitana
Premio alla Carriera: Italo Cucci.