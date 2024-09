Adm: i Direttori Antifrode e dell’Organizzazione e Trasformazione Digitale in Calabria

Incontro con il Procuratore di Reggio Calabria Bombardieri per illustrare la riforma dell'Adm, che mira a intensificare i controlli doganali e territoriali in materia di accise e giochi, per contrastare frodi e illeciti tributari.