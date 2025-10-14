Hai dimenticato la password? Clicca qui
Agricoltura, Mattia: "No a taglio risorse Pac, mozione Fdi per difendere settore"
a soli € 3,00
(Prima Pagina News)
Martedì 14 Ottobre 2025
Cerreto: "Riduzione inaccettabile in un momento segnato dall’aumento dei costi, dai conflitti ai confini europei e dai cambiamenti climatici che mettono sotto pressione il sistema produttivo".

“Per scongiurare la creazione di un fondo unico che sembrerebbe far diminuire le risorse per la Pac, il centro destra ha voluto presentare una mozione unitaria per impegnare il governo a sostenere le nostre azioni in Commissione UE, in favore degli imprenditori agricoli, dell’agricoltura e della sovranità alimentare.

La preoccupazione di Fratelli d’Italia è che la proposta della Commissione penalizzi in particolare il nostro settore agricolo, perché da un lato riduce i fondi e dall’altro vede confluire il budget destinato all’agricoltura in un più ampio quadro finanziario. Il rischio è quindi un netto definanziamento che specie in questa difficile congiuntura internazionale non possiamo accettare”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Aldo Mattia, responsabile del Dipartimento agricoltura di FdI.

“La nostra mozione nasce da un paradosso. Mentre il governo Meloni ha investito oltre 14,5 miliardi di euro per sostenere le filiere agroalimentari, l’Unione europea propone una riduzione del 20% del bilancio destinato alla Politica agricola comune per il periodo 2028-2034. Una scelta inaccettabile in un momento segnato dall’aumento dei costi, dai conflitti ai confini europei e dai cambiamenti climatici che mettono sotto pressione il sistema produttivo. La riforma in discussione non solo taglia i fondi, ma indebolisce il sostegno diretto alle imprese agricole.

Fratelli d’Italia, insieme al ministro Francesco Lollobrigida, chiede quindi con questa mozione unitaria al governo, firmata insieme ai colleghi di Lega, che sono i primi firmatari, e Forza Italia, di respingere la riduzione del budget e di difendere la centralità dell’agricoltura nelle politiche europee. Sedici Stati membri su ventisette si sono già espressi contro la proposta della Commissione, segno che la posizione italiana non è isolata. In Parlamento viene presentata questa mozione unitaria per impegnare il governo a rinegoziare i termini della riforma e a tutelare anche la pesca italiana, colpita dalla concorrenza extra-unionale. L’agricoltura europea è la più sicura e sostenibile del mondo. Ridurne il sostegno significherebbe indebolire la nostra sovranità alimentare”, afferma Marco Cerreto, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione agricoltura.


