Musica: è in arrivo "G", l'attesissimo nuovo album di Giorgia

In uscita il 7 novembre.

Lunedì 03 Novembre 2025
Roma - 03 nov 2025

In uscita il 7 novembre.

Dopo un anno incredibile ricco di successi e riconoscimenti, venerdì 7 novembre esce “G”, il nuovo attesissimo album di inediti di Giorgia

 

G”, che arriva a quasi tre anni di distanza dall’ultimo disco dell’artista, rappresenta la Giorgia di oggi: non un vero e proprio concept album, ma un progetto che come unico fil rouge ha proprio Giorgia, che in questo nuovo capitolo ha deciso di rimettersi in gioco, ripartendo da sé stessa e dalla musica.

 

L’album uscirà in versione CD e LP nero, oltre alle versioni in edizione limitata autografata LP trasparente, LP verde acqua e CD in esclusiva su Amazon.

 

Questa la tracklist di “G”. 

 

1.   La Cura per Me

2.   Golpe

3.   Tra le Lune e le Dune

4.   Carillon

5.   Corpi Celesti

6.   Paradossale

7.   Rifare Tutto

8.   Sabbie Mobili

9.   L’Unica

10.               Odio Corrisposto

11.               Niente di Male

12.               La Cura per Me ft. Blanco

 

L’album è stato anticipato dal singolo “Golpe”, una ballata pop d’autore intensa e potente che unisce le penne di autori come Edoardo D’ErmeDavide PetrellaDario Faini e Gaetano Scognamiglio, oltre alla stessa Giorgia, con la produzione di Dardust.

Il singolo ha segnato il più alto debutto femminile del 2025 nella classifica radio Earone e il primo caso dell’anno di un’artista donna alla #1 nel primo giorno di programmazione radiofonica.

 

Golpe” è accompagnato da un video, diretto da Emanuel Lo, un racconto di immagini in bianco e nero dal sapore cinematografico girato per le strade di Galatina (Lecce).

Grande successo per il “Come Saprei Live 2025”, il tour completamente sold out con cui Giorgia ha festeggiato i trent’anni del suo brano iconico “Come Saprei” nel corso dell’estate.  

 

Da fine novembre l’artista tornerà sul palco dei palasport italiani. Qui le date:

 

“Palasport Live”

25 novembre 2025 | Jesolo (VE) - Palazzo Del Turismo – data zero – sold out

06 dicembre 2025 | Bologna - Unipol Arena – sold out

08 dicembre 2025 | Firenze - Nelson Mandela Forum – sold out

10 dicembre 2025 | Torino - Inalpi Arena – sold out

12 dicembre 2025 | Pesaro - Vitrifrigo Arena – sold out

13 dicembre 2025 | Milano - Unipol Forum – sold out

16 dicembre 2025 | Padova - Kioene Arena – sold out

19 dicembre 2025 | Roma – Palazzo Dello Sport – sold out

20 dicembre 2025 |Bari – Palaflorio – sold out

22 dicembre 2025 | Roma – Palazzo Dello Sport

13 marzo 2026 | Torino – Inalpi Arena 

16 marzo 2026 | Roma – Palazzo dello Sport 

18 marzo 2026 | Bari – Palaflorio 

21 marzo 2026 | Bologna – Unipol Arena 

23 marzo 2026 | Milano – Unipol Forum 

24 marzo 2026 | Milano - Unipol Forum 

28 marzo 2026 | Firenze - Mandela Forum

30 marzo 2026 | Padova - Kioene Arena 

 

I biglietti sono disponibili su Ticketone e prevendite abituali.  

Info biglietti: www.friendsandpartners.it 

Un 2025 ricco di successi per Giorgia: “La Cura per Me”, certificato Platino è stato per 12 settimane consecutive ai vertici delle classifiche di vendita con oltre 150 milioni di stream globali, e ha raggiunto il secondo posto delle chart best-seller diffuse da FIMI che riportano gli album e i singoli più venduti del primo semestre dell'anno. Il videoclip del brano è al secondo posto dei video più visti su Vevo nel 2025. Inoltre, Giorgia è l’unica artista donna presente nella Top30 degli artisti italiani più ascoltati nel mondo in questo primo semestre 2025. 


"G"
Giorgia
PPN
Prima Pagina News
