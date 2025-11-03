Hai dimenticato la password? Clicca qui
Difesa: Presentato il primo calendario della Difesa
di Renato Narciso
Lunedì 03 Novembre 2025
Presentato il primo calendario italiano della Difesa presso la Biblioteca Militare Centrale di Palazzo Esercito in occasione delle celebrazioni per il 4 Novembre, "Giornata dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate".

Nel corso della conferenza stampa sono state illustrate tutte le iniziative relative alla giornata del 4 Novembre: alle ore 9.15 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, deporrà una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria.

A seguire, alle ore 11.30, la cerimonia militare ad Ancona.

Nel pomeriggio, il saluto del Ministro della Difesa ai militari impegnati all’estero, in video collegamento dal Comando Operativo di Vertice Interforze.

In serata, alle ore 21.30, per la prima volta, presso l’Auditorium della Conciliazione, si terrà l’evento “La forza che unisce”, condotto da Serena Autieri e Fabio Rovazzi, che vedrà protagonisti la Banda Interforze della Difesa e numerosi ospiti d’eccezione.

 “La Difesa è un'unica forza, al servizio del Paese – ha dichiarato Crosetto - una forza che unisce. Questo calendario racconta proprio questo: attraverso volti, storie, missioni. Frammenti di un impegno quotidiano, spesso lontano dai riflettori, a difesa e protezione di ciascuno di noi. Sono donne e uomini che danno il meglio di sé quando lavorano insieme, in squadra, con dedizione e silenzioso orgoglio. Operano in un mondo complesso, in cui le sfide cambiano rapidamente e nuove minacce mettono alla prova la nostra sicurezza e la nostra coesione sociale. Sono scenari che altri cercano di governare. Noi dobbiamo farci trovare pronti. Perché la Difesa si costruisce con i tempi lunghi della storia, con quelli della responsabilità, della visione, della politica nel senso più nobile del termine, non con i tempi brevi delle convenienze o delle opportunità elettorali".


www.laltritaliaambiente.it

